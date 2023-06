MT II mit Eintracht Baunatal in Nordwest-Staffel

Von: Ralf Ohm

Thorge Lutze © Verein

„Eine schwere Gruppe, aber sehr attraktiv. Ich freue mich drauf.“ Arjan Haenen, Trainer der MT Melsungen weiß um die Herausforderung der Nordwest-Staffel, wo der Drittliga-Aufsteiger zusammen mit dem nordhessischen Nachbarn Eintracht Baunatal auf die Teams der Ahlener SG, Eintracht Baunatal, HC Eintracht Hildesheim, Lit II, MTV Großenheidorn, MT Melsungen II, OHV Aurich, SGSH Dragons, Sportfreunde Söhre, Team Handball Lippe II, TSG A-H Bielefeld, Turnverein Emsdetten, TuS Spenge, VfL Fredenbeck, VfL Gummersbach II und Wilhelmshavener HV trifft.

Melsungen - Eine Gruppe mit starkem ostwestfälischen Akzent, so dass der Holländer, von 209 bis 2016 beim Erstligisten Lemgo, auf „viele alte Bekannte“ treffen wird. Reserven (SG LIT 1912 II, Team Handball Lippe II, Gummersbach II) und Traditionsclubs wie Emsdetten, Wilhelmshaven und Fredenbeck halten sich die Waage. Dazu kommt die Vorfreude auf die Derbys mit Baunatal.

Die Saison beginnt am 2./3. September. Die individuelle Vorbereitung der Melsunger Spieler beginnt am 1. Juli, am 17. Juli steigt Trainer Haenen mit ihnen ins Mannschaftstraining ein. Ohne Thorge Lutze, denn der 18-jährige Rückraumspieler hat sich dem TSV Burgdorf angeschlossen. Dort wird er in der Bundesliga-A-Jugend- und in der Drittliga-Mannschaft des Bundesligisten spielen.

Auch auf seinen besten Torschützen in der Aufstiegssaison, Julian Fuchs, muss Arjan Haenen verzichten. Der 22-Jährige wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum Melsunger Bundesliga-Konkurrenten HSG Wetzlar. Hier soll der Linkshänderzusammen mit dem slowenischen Nationalspieler Domen Novak eine Gespann auf dem rechten Flügel bilden.

„Ein Verlust, keine Frage“, sagt der MT-Coach, glaubt aber fest daran, dass die Youngster Leon Stehl und Florian Potzkai perspektivisch in Fuchs‘ Rolle schlüpfen können. Die weiteren A-Jugendlichen Lasse Ohl und Tom Wolf werden ausschließlich mit der zweiten und ersten Mannschaft trainieren.