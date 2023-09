MT II verliert Aufsteigerduell - Weiß‘ hoffnungsvolles Comeback

Von: Ralf Ohm

Teilen

Treffsicher: Melsungens Lasse Ohl (r.), hier angegriffen von Mika Ritter (Großenheidorn), konnte sich am Kreis immer wieder durchsetzen. © Heinz Hartung

Es gibt Trainer, die grübeln manchmal tagelang über die Gründe einer Niederlage. Arjan Haenen, Trainer der MT Melsungen II, hatte dagegen das 27:30 (14:17) des Drittliga-Neulings beim MTV Großenheidorn relativ schnell abgehakt. Denn: Das „Warum“ gab ihm keine Rätsel auf. „Wir haben einfach zu viel verworfen“, erklärte der MT-Coach. So blieben 25 klare Torchancen seiner Mannen ungenutzt.

Neustadt - Das war auch dem starken MTV-Torwart Wernlein geschuldet. „Felix hat dem Melsunger Rückraum den Zahn gezogen“, wusste Großenheidorns Coach Stephan Lux um die Verdienste seines Schlussmannes, der mit 18 Paraden seine Kollegen Jannik Büde und Jan Lasse Herbst klar ausstach. Dabei hatten sich die Gäste nach Anfangsproblemen (0:4 nach 4:09 Minuten) eigentlich ganz gut auf die 5:1-Deckung der Niedersachsen eingestellt. Nach zehn Minuten gleichgezogen (6:6) und bis zum 11:10 (22.) Paroli geboten. Dabei das Spiel breit gemacht, wovon besonders Linksaußen Ben Beekmann (6) profitierte. Oder die Tiefe und damit den treffsicheren Kreisläufer Lasse Ohl - sieben Tore bei acht Versuchen - gesucht.

Was spielerisch durchaus vielversprechend anmutete, wurde durch Phasen der Ladehemmung indes immer wieder konterkariert. Die Lux-Schützlinge wussten das eiskalt zu nutzen. Besonders der quirlige Maurice Nolte (12/3), der bei seinen Durchbrüchen nie zu halten war. Dabei musste der Regisseur vor dem Spiel nach einem Hexenschuss erst noch fit gespritzt werden. Der Rest waren Tempogegenstöße vornehmlich über die Flügelachse Ritter/Bormann, die dem MTV nach 25 Minuten eine 15:10-Führung bescherten.

Der MT-Trainer reagierte, brachte Florian Weiß, der bei seinem Comeback durchaus Akzente zu setzen wusste. Und dafür sorgte, dass seine Mannschaft zur Pause wieder dran war.

Zur Wende reichte es nicht. Im Gegenteil. Als bei den Gastgebern nun auch noch Neuzugang Thiemo Labitzke aus dem Rückraum traf, schien es um die Nordhessen geschehen: beim 20:26 (45.) und 23:29 (50.) sahen sie wie der klare Verlierer aus. Bäumten sich aber noch mal auf. Ohl (2), Weiß und Potzkai verkürzten mit vier Toren in Folge auf 27:29 (54.), ehe ein vergebener Tempogegenstoß, Bormanns Tor zum 30:27 und eine Zeitstrafe für Merlin Kothe die Gäste-Hofnungen auf ein Erfolgserlebnis endgültig zunichte machten.

Das erzeugte Frust. „Wir waren voll da, doch unsere schwache Abschlussquote ließ ein Erfolgserlebnis nicht zu“, resümierte Arjan Haenen. Eine klare Analyse, die ebenso klar vorgibt, was seine Jungs für den kommenden Heimeinstand in der 3. Liga (So. 17 Uhr gegen Aurich) verbessern müssen.