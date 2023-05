MT II zieht mit Kantersieg in 3. Liga ein

Von: Ralf Ohm

Der Kopf der Mannschaft, der stets voran geht: Max Prgler (r.), hier im Zweikampf mit Hüttenbergs Nils Tietböhl. © Pressebilder Hahn

Am drittletzten Spieltag der Handball-Oberliga machte die MT Melsungen II ihr Meisterstück und steigt in die 3. Liga auf.

Hüttenberg - Vier Minuten vor Schluss erhoben sich die 150 mitgereisten Fans in der Sporthalle Hüttenberg. Klatschten im Rhythmus ihrer Trommler, huldigten ihren Helden auf dem Feld in Erwartung des 40. MT-Tores. Es ließ im Gegensatz zum vorausgegangenen spielerischen Feuerwerk etwas auf sich warten. Stattdessen verkürzte Moritz Schäfer auf 23:39, ehe der eingewechselte Rene Andrei ihnen den Gefallen tat. Die ließen sich nicht lumpen, rollten das Plakat „Mit Fulle Power in die 3. Liga“ aus.

Es war die Ouvertüre zum ausgelassenen Aufstiegsjubel. Noch bevor der 41:24 (23:10)-Erfolg der MT Melsungen II beim TV Hüttenberg II amtlich war, entspannten sich die Gesichter der zuvor hoch konzentrierten Spieler des Oberliga-Tabellenführers, lächelten sie sich an, während auf ihrer Bank schon getanzt wurde. Nach dem Abpfiff war Freude pur angesagt. Im Kollektiv beim gemeinsamen Tanz aller Spieler, mit den Fans, und - mit etwas Abstand - auch im ganz persönlichen Rahmen.

„Unglaublich“ etwa fand Regisseur Joan Rietze das Erreichte, den Aufstieg in die 3. Liga zwei Spieltage vor Schluss. Für den 20-jährigen Regisseur ist‘s der vorläufige Höhepunkt einer für ihn noch etwas surrealistisch anmutenden Karriere im rot-weißen Trikot: Vor sechs Jahren als C-Jugendlicher zur mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen gestoßen, feierte er 2019 mit der B-Jugend die Deutsche Meisterschaft und nun mit deren Stamm die Oberliga-Meisterschaft.

Auch für Lasse Ohl, den Durchstarter auf der Kreisposition, war das „etwas ganz Besonderes“. So besonders, dass er es wie sein Trainer noch gar nicht fassen konnte. Berauscht von einer Saison der Superlative und einem Schlusspunkt, der einer Machtdemonstration gleichkam. „Überragend“ fand Arjan Haenen den Auftritt seiner Mannschaft, der in den 23. (und zweithöchsten) Saisonsieg mündete: „Das war 3. Liga-Niveau.“

Eine Ansage an die kommende Konkurrenz, während die aktuelle zum Sparringspartner mutierte. Schon nach elf Minuten (4:9), als TVH-Trainer Happel per Auszeit vergeblich versuchte, die Angriffswucht des Gegners zu stoppen, hatte die Bundesliga-Reserve alles im Griff. Und war nicht aufzuhalten. Am wenigsten ihr Tempogegenstoßexpress, den Torwart Büde mit seinen Paraden anschob, die Beekmann-Vertreter Florian Drosten und Julian Fuchs atemberaubend sicher verwandelten. Die Melsunger Kreativität im Positionsangriff spiegelte am besten das letzte Tor vor der Pause wider: ein Kempa-Trick, abgeschlossen von Max Pregler und angesagt vom MT-Coach höchstpersönlich.

Weitere Eingriffe Haenens? Unnötig. Sein Team war auch nach dem Wechsel „voll fokussiert“ (Ohl), was ebenso für die nach und nach zum Zuge kommende zweite Reihe galt. Für den Gegner, der der MT eigentlich in die Suppe spucken wollte (und dem die Spucke weg blieb), schon fast unheimlich, für den entzückten eigenen Anhang die endgültige Bestätigung, wohin die MT II 20223/23 2023/24 gehört: in die 3. Liga.

Ein Trainer, der seine Freude herausschreit: MT-Coach Arjan Haenen ist am Ziel seiner Träume. © Pressebilder Hahn