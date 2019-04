MT-Jugendspieler Ole Pregler: Atemlos durch den Tag

Vor Ort beim Handball-Nachwuchs der MT Melsungen in den Achtelfinalspielen um die Deutsche Meisterschaft. Eine Reportage:

Die Zuschauerränge sind gut gefüllt. Kräftige Trommelschläge der MT-Fans begleiten die Spieler in ihren roten Handball-Trikots auf das Feld. Und aus den Boxen dröhnt der Song Thunderstruck von der Hardrock-Band AC/DC. Wer regelmäßig die Heimspiele des Bundesligisten MT Melsungen in der Rothenbach-Halle besucht, dem sind solche Eindrücke nicht fremd.

Doch diesmal geht es nicht um die Lemkes, Reichmanns und Danners. Und dies ist auch nicht die Messehalle in Kassel, sondern die Stadtsporthalle in Melsungen, wo die Begeisterung schon vor dem Anwurf förmlich überschwappt. Alles dreht sich um den MT-Nachwuchs – Finalspielzeit in der Deutschen Meisterschaft. Und sowohl die B- als auch die A-Jugend der mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen sind am selben Wochenende im Einsatz. Ausgelassen feiern aber am Ende nur die Jüngeren: Sie schlagen die SG Flensburg-Handewitt 30:25 und ziehen ins Viertelfinale ein. Die A-Jugend verliert das Hinspiel in der Runde der letzten Acht gegen Bayer Dormagen 33:35 und muss nun zittern.

+ Unter Dampf: A-Jugendspieler Tomas Piroch (mit Ball).

Zum Spieler dieses MT-Wochenendes kann eigentlich nur einer werden: Ole Pregler. Der 16 Jahre alte Jugend-Nationalspieler ist ein wichtiger Bestandteil beider Melsunger Mannschaften. Seinen ersten Treffer gegen Flensburg wirft er nach nicht einmal drei Minuten: 2:1. Sofort ertönt aus den Lautsprechern Helene Fischers Lied „Atemlos“. Die Tormusik bei Preglers Treffern. Dafür hat sich das Eigengewächs im Sommer entschieden – und Michael Reitz, Hallen-DJ der MT, erfüllt die Wünsche von den Profis bis zu den Talenten.

Es geht atemlos weiter durch den Samstagmittag. Pregler bereitet vor, trifft selbst und lässt sich dabei auch nicht von einem Schlag in den Unterleib aufhalten. Sein lausbubenhaftes Grinsen verrät, wie viel Lust er auf dieses Spiel hat. „Ole ist auch nie vor Spielen sonderlich angespannt“, sagt Mutter Kerstin, früher selbst erfolgreiche Handballerin und jetzt Betreuerin der Mannschaft.

Insgesamt siebenmal ist Ole Pregler erfolgreich. „Wir hatten alle schon ein gutes Gefühl, weil wir die Woche über gut trainiert haben“, sagt der 16-Jährige, „außerdem wussten wir, dass die Halle voll wird und wollten vor unseren Fans förmlich brennen.“ Fast 500 Zuschauer sind am Samstag dabei – eine derartige Unterstützung bekommen viele Männer-Mannschaften nicht einmal in der 3. Liga.

Beim Spiel der A-Jugend am Tag danach sind es noch mehr. Auf der Tribüne drückt fast das gesamte Melsunger Profiteam die Daumen – einen Tag nach dem Sieg über Minden. „Erstens ist der Unterbau wichtig für den Verein, zweitens wollen wir dazu beitragen, dass es das Wochende der MT wird“, betont Nationalspieler Finn Lemke.

+ Er sorgt für die passende Musik: Michael Reitz ist von den Prof is bis hin zu den Melsunger Talenten als Hallen-DJ im Einsatz.

Am Vorabend feuerte Ole Pregler noch die MT-Idole in Kassel an. Nun spielt er schon wieder, stemmt sich zusammen mit seinen Rückraum-Nebenleuten Jona Gruber und Tomas Piroch mit Vehemenz gegen die drohende Heimniederlage. In der vorletzten Minute wird es wieder atemlos, als Pregler nach Vier-Tore-Rückstand vom eigenen Kreis ins verwaiste Dormagener Tor wirft und zum 33:33 ausgleicht. Zu einem Unentschieden reicht es aber nicht. „Die beiden Spiele waren ganz schön anstrengend“, bilanziert der Youngster. Er ist jetzt – atemlos.