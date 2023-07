MT Melsungen II freut sich auf erste Saison in der 3. Liga

Von: Ralf Ohm

MT-Trainer Arjan Haenen © Pressebilder Hahn

Ein Aufstieg provoziert bei einer Mannschaft schon mal widerstreitende Gefühle. Ist der Jubel über den Triumph erst mal abgeebbt, setzt möglicherweise der Respekt vor der neuen Spielklasse ein. Manchmal auch Ehrfurcht, in anderen Fällen pure Vorfreude. Wie bei der MT Melsungen II.

Melsungen – „Wir können jedes Spiel genießen und im Gegensatz zur letzten Saison frei aufspielen“, sagt Trainer Haenen. Und betrachtet die kommenden Auftritte seiner Mannschaft in der 3. Liga als „Belohnung für das Geleistete“ sprich die Meisterschaft in der Handball-Oberliga.

Bangemachen vor renommierten Gegnern wie Emsdetten, Wilhelmshaven oder auch vor den drittligaerfahrenen Baunatalern, auf die die Bundesliga-Reserve zum ersten Mal am 11. November (in Baunatal) trifft, gilt also nicht. Dafür spricht auch, dass Arjan Haenen auf erfahrene Neuzugänge komplett verzichtete, seinen Kader durch drei A-Jugendliche – Tom Wolf, Leon Stehl und Lasse Ohl – sogar noch verjüngt.

Fuchs muss ersetzt werden

„Die Mischung stimmt“, sagt er. Die Mischung zwischen erfahrenen und jungen Spielern, die sich laut Kapitän Reinbold „längst etabliert haben“. Wie Luca Rietze, einer von vier B-Jugend-Meistern von 2019, der sich als permanent wirbelnder Regisseur durchgesetzt hat und nun „den nächsten Schritt“ mit seiner Mannschaft machen will.

Die ja sogar mit Julian Fuchs ihren besten Torschützen der letzten Spielzeit verlor. Der Melsunger Coach trägt‘s mit Fassung. Und Zuversicht. Verweist auf die nachrückenden Leon Stehl, Florian Potzkai und Ben Backhaus, die den nach Wetzlar ausgeliehenen Rechtsaußen ersetzen sollen: „Einer wird sich bestimmt durchsetzen.“ Ähnlich verfährt der 37-jährige Holländer im Tor, wo er auf ein Youngster-Trio setzt, in dem Jannik Büde mit 21 Jahren der älteste ist.

Positionen mindestens doppelt besetzt

Überhaupt ist wie zu Oberliga-Zeiten jede Position mindestens doppelt gut und dynamisch besetzt. Allein im Rückraum stehen dem MT-Coach neun Spieler zur Verfügung. Und diese Breite will er nutzen, „um 60 Minuten Vollgas zu geben.“ Das explosive Umschaltspiel als adäquates Mittel also, um die zukünftig wesentlich kompakteren Abwehrreihen zu knacken.

„Die Gegner werden uns körperlich viel mehr abverlangen. Dem müssen wir mit noch mehr Tempo gegensteuern“, erklärt Regisseur Rietze. Und dabei laut Martin Reinbold „auf jeder Position noch ein paar Prozent drauf packen“, dann sei der Klassenerhalt „kein Problem“.

Genau das ist das etwas bescheiden anmutende Saisonziel. Angemessen für einen Neuling, der aber ansonsten der neuen Herausforderung freudvoll und optimistisch entgegensieht. (von Ralf Ohm)