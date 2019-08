MT-Nachwuchs holt Top-Talent Malvin Haeske aus Magdeburg

Da ist der nächste Juniorennationalspieler für die mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen: Rückraumspieler Malvin Haeske wechselt vom SC Magdeburg in den Nachwuchsbereich der MT und ist für die A-Jugend-Bundesliga eingeplant.

Linkshänder Haeske war nicht zuletzt im Halbfinale der deutschen B-Jugend-Meisterschaft aufgefallen, als ihm im Hinspiel sieben Treffer gegen seinen künftigen Verein gelangen. Der 17-Jährige ist gebürtiger Berliner und feierte seinen größten Erfolg mit der B-Jugend-Meisterschaft 2018 im Trikot des SCM und kommt auf fünf Länderspiele mit der deutschen U 17.

Mit Blick auf die Leidenschaft, die die mJSG zuletzt in der Melsunger Stadtsporthalle entfachte, sagt der Neuzugang: „Wer möchte nicht als Jugendlicher schon vor 800 Zuschauern spielen und dann vielleicht das entscheidende Tor werfen?“ Mit Malvin Haeske und David Kuntscher kämpfen nun also künftig zwei mJSG-Akteure um Spielanteile im Team von Trainer Georgi Sviridenko und in der deutschen Junioren-Auswahl.