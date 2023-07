MT-Talente Stehl und Wolf mit U 17 des DHB im Einsatz

Von: Ralf Ohm

Mit der Jugendnationalmannschaft unterwegs: Die MT-Talente Leon Stehl (l.) und Tom Wolf. © Verein

Irgendwie sind sie schon zu beneiden, die beiden Jugendnationalspieler der MT Melsungen. Anstatt mit der Bundesliga-Reserve für die kommende Drittliga-Saison bzw. als Spieler im Anschlusskader der Profis für den Bundesliga-Start zu trainieren, erwartet Tom Wolf und Leon Stehl eine ganz besondere Vorbereitung.

Melsungen - Der Halblinke und der Rechtsaußen sind für die U 17-Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) beim Europäischen Olympischen Jugendfestival im Einsatz, das vom 23. bis 29. Juli im slowenischen Maribor stattfindet. Dort tritt das von Cheftrainer Jochen Beppler und DHB-Talentcoach Carsten Klavehn betreute Team gegen die besten acht Jugendmannschaften in Europa an. „Wir haben so richtig Bock darauf. Es ist ja wie eine Europameisterschaft“, sagen Wolf und Stehl unisono.

Gruppengegner sind Gastgeber Slowenien, Norwegen und Island. Danach folgen Halbfinale und Endspiel. Es wären nach dem Vier-Länder-Turnier im Rahmen der Ruhr Games (wir berichteten), wo beide zu den Leistungsträgern des Teams gehörten, die Länderspiele sieben bis elf für die beiden Talente, die nach und nach ans Bundesliga-Team von Cheftrainer Roberto Garcia Parrondo herangeführt werden sollen.

„Klar peilen wir eine gute Platzierung an“, betonen sie ihren Ehrgeiz. Es gehe ihnen aber auch darum, sich weiter zu entwickeln und (internationale) Erfahrungen zu sammeln. Und natürlich mache es mehr Spaß bei solch‘ einem Turnier dabei zu sein als zu Hause harte Ausdauereinheiten zu absolvieren.