MT-Trainer Haenen fordert Leistungssteigerung

Von: Gerd Brehm

Teilen

Florian Drosten © Pressebilder Hahn

Das soll kein zweites Mal passieren. Kaum waren Meisterschaft und Aufstieg gesichert, da schalteten die Oberliga-Handballer der MT Melsungen II ab. Die Konsequenz war eine 27:28-Heimniederlage gegen den TV Petterweil. Doch es gibt in dieser Saison beim bereits als Absteiger feststehenden TSV Vellmar (So. 18 Uhr, Großsporthalle) noch eine Chance zur Wiedergutmachung.

Melsungen/Vellmar - Arjan Haenens Ärger war nachhaltig. „So was will ich nie wieder sehen“, schimpfte der MT-Trainer auch noch einige Tage nach dem Debakel und war sauer darüber, „dass unsere Einstellung nicht stimmte.“ Der Coach, der in dieser Woche im Training die Zügel wieder anzog, erwartet nun eine deutliche Leistungssteigerung in Vellmar und fordert einen angemessenen Abschluss einer alles in allem grandiosen Saison. Jan Waldgenbach und Florian Drosten, die am vergangenen Sonntag bei den Profis aushelfen mussten, stehen dem Oberligateam wieder zur Verfügung. Verzichten muss Haenen dagegen auf die verletzten Ben Beekmann (Fuß), Manuel Hörr (Oberschenkel) und Jan Grolla (Knie).

Obwohl der TSV Vellmar den Abstieg nicht mehr verhindern kann, wäre es ein fataler Fehler, diese Mannschaft zu unterschätzen. Haenen wird seine Spieler auch an das Hinspiel erinnern, in dem der TSV trotz eines 7:21-Rückstands zur Pause eine tolle Moral bewies, die zweite Halbzeit gleichwertig gestaltete und mit 24:38 schließlich noch ein halbwegs erträgliches Resultat erzielte.

Matthias Henne blickt mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf den Abstieg. „Natürlich wären wir gern in der Oberliga geblieben“, sagt der Sportliche Leiter, der aber auch die „Vorteile“ nicht leugnet. Etwa dass sich einige junge Talente mit mehr Spielanteilen in der Landesliga schneller weiterentwickeln können. Das gilt vor allem für Linksaußen Jakob König und Ben Lücking, der künftig Max Staubesand (Karriereende) im rechten Rückraum ersetzen soll. Aber auch Torwart Tom Scholler, Kreisläufer Luis Badenheuer sowie die Rückraumspieler Tjark Hoffmann, Kevin Gockel und Jonas Koch haben noch Reserven, die es auszuschöpfen gilt.