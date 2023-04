MT-Trainer Haenen warnt vor Hanauer Fortschritten

Von: Gerd Brehm

Fiebert Aufstieg entgegen: MT-Rechtsaußen Julian Fuchs, im Hinspiel 13-facher Torschütze. © Pressebilder Hahn

Der Countdown zum Aufstieg der MT Melsungen II läuft. Geht alles glatt für den Oberliga-Tabellenführer, könnte dieser nach dem Gastspiel beim TV Hüttenberg am 6. Mai bereits Meisterschaft und Einzug in die 3. Liga feiern. Voraussetzung: ein Sieg beim abstiegsgefährdeten Tabellenzehnten HSG Hanau II (Sa., 18 Uhr, Doorner Halle, Steinheim), wo die Bundesliga-Reserve haushoher Favorit ist.

Melsungen - Allerdings könnte der 43:26-Sieg aus dem Hinspiel dazu führen, den Gegner zu unterschätzen. Davor warnt der Trainer. „Die Hanauer Mannschaft hat in den vergangenen vier Monaten große Fortschritte gemacht“, weiß Arjan Haenen. In Melsungen nutzte die MT die vielen Ballverluste der Gäste zu ihren unwiderstehlichen Tempogegenstößen, die vor allem über den 13-fachen Torschützen Julian Fuchs liefen.

Jan Kukla bestätigt, was sein Kollege erkannt hat. „Wir verlieren nicht mehr so häufig den Ball, und falls uns doch mal ein Angriff misslingt, kompensieren wir das immer öfter durch schnelles und geschicktes Rückzugsverhalten“, erklärt Hanaus Trainer. Zudem profitiert die HSG II derzeit von dem Mitwirken zweier Spieler, die im Laufe dieser Saison eher in der ersten Mannschaft zum Einsatz kamen. Cedric Schiefer überzeugte vor der Osterpause beim 29:29 in Petterweil mit zwölf Treffern. Der Rückraum-Akteur ist ebenso die erhoffte Verstärkung wie Linksaußen Julian Fulda. Darüberhinaus freut sich Kukla über Max Gronokays Genesung nach dessen Kiefer-Operation. Gronostay bildet zusammen mit Nico Scholz ein starkes Torwart-Duo.

Trotz aller Fortschritte seiner Mannschaft blickt Kukla realistisch auf das Melsunger Gastspiel, denn von einem Punktgewinn träumt der Coach nicht. „Die Begegnung mit der MT wird nicht das Spiel sein, das uns in der Liga hält“, fürchtet Hanaus Trainer.

Auch Julian Fuchs rechnet mit einem Erfolg des Tabellenführers. Für den MT-Rechtsaußen wäre der Aufstieg in die dritte Liga besonders wichtig, weil der seine Chancen erhöhen würde, im Melsunger Bundesligateam mehr Einsatzzeiten zu bekommen: „Ich würde von dem Aufstieg profitieren, weil ich dann in jedem Spiel gefordert würde. Der Unterschied zum Profihandball wäre nicht mehr so krass.“ Eine Vision, die bald Realität werden kann.