MT-Trainer Haenen warnt vor Obernburger Rückraum

Von: Ralf Ohm

Teilen

Prominente Unterstützung: Bundesliga-Spieler Julius Kühn (l.) trainierte in dieser Woche zusammen mit der MT-Reserve, die mit Mannschaftskamerad Julian Fuchs (r.) noch zwei Siege zum Aufstieg in die 3. Liga braucht. © Foto: Schachtschneider

Noch einmal gewinnen, dann ist - mitten im Frühling - vor Weihnachten. Zumindest für die Handballer der MT Melsungen II. Zur Bescherung (in Hüttenberg) winkt der ersehnte Aufstieg in die 3. Liga. Das ist der Titelfahrplan des Oberliga-Tabellenführers, der zunächst gegen den TuSpo Obernburg (So. 18 Uhr Stadtsporthalle) seine Pflicht erfüllen muss.

Melsungen/Obernburg - „Natürlich werden die Jungs langsam ungeduldig“, weiß Trainer Haenen. Sein Rat an seine Schützlinge: „Ihr müsst diese Situation genießen, denn trotz des Drucks ist sie unheimlich schön.“ Das dient auch der Fokussierung auf den nächsten Gegner, der keineswegs zum Sparringspartner mutieren wird. „Unsere Motivation ist das Hinspiel, das wir knapp verloren, obwohl wir es hätten gewinnen können“, kündigt Obernburgs Coach Frank eine ambitionierte Gäste-Mannschaft an.

Seinem Kollegen dient der umkämpfte erste Vergleich (29:32) als Warnung. Vor einem torgefährlichen Rückraum mit Tobias Raab (rechts) und Louis Markert (links), die 248 der 680 TuSpo-Tore erzielt haben. Vor einem Regisseur mit viel Spielwitz (Thomas Keck) und vor einer effizienten zweiten Welle, „die uns schon im Hinspiel große Probleme bereitet hat“ (Haenen). Dazu ist der 3. Liga erfahrene Martin Bieger vor zwei Monaten nach einem Auslandsstudium zum Tabellenfünften gestoßen und hat sich als echte Verstärkung auf Linksaußen entpuppt.

Konkurrent Gensungen/Felsberg haben die Obernburger geschlagen, danach aber beim Abstiegskandidaten Vellmar verloren. Eine Wankelmütigkeit, der Rudi Frank noch nicht so recht auf den Grund gekommen ist. Die MT II sollte das aber nicht in Sicherheit wiegen, „denn in Topspielen waren wir immer gut“ (Frank).

Das Warten aufs Christkind wird Pregler, Ohl und Co. in dieser Woche dadurch versüßt, dass sie zusammen mit den Nicht-Nationalspielern des Bundesliga-Teams Julius Kühn, Dimitri Ignatow, Gleb Kalarash und Domagoj Pavlovic trainierten. Das sorgt laut Arjan Haenen für „zusätzliche Motivation und eine Super-Stimmung“.

Und für die Möglichkeit, sich taktisch noch besser auf den Gegner, der in der Abwehr sowohl mit einer 6:0- als auch mit einer 5:1-Formation operiert, einzustellen. Damit dann in eigener Halle auch wirklich nichts anbrennt. Und nur noch ein Sieg zum Glück fehlt.