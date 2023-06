Nach 19 Jahren: Drittligazeit des SV Germania Fritzlar ist vorbei

Von: Sebastian Schmidt

Eine große Enttäuschung: Die starke Torhüterin Paula Küllmer und der SV Germania Fritzlar müssen in der Saison 2023/24 einen Neuanfang in der Oberliga wagen. © Pressbilder Hahn

Aus, vorbei: Nach 19 Jahren ist Schluss mit Drittliga-Handball in der Domstadt. Denn nachdem das Teilnehmerfeld für die Saison 2023/24 fix ist, steht der Abstieg für den SV Germania Fritzlar in die Oberliga fest. Wir beleuchten das Drama – und die Perspektive für Fritzlar.

Das lange Ende

Mit dem Wissen von heute sind die Domstädterinnen schon am 2. April abgestiegen – durch die 26:28-Niederlage gegen Staffelsieger TV Aldekerk. Dabei lag Fritzlar nach einer Wende zunächst mit 23:22 in Führung (45.). Mit einem Sieg hätte sich das Team von Trainer Lucky Cojocar in die Abstiegsrunde der Tabellenachten gerettet, aus der zwei von vier Teams den Klassenerhalt feierten. Nicht jedoch Liga-Rivale TB Wülfrath, der ebenfalls runter muss.

Fritzlar „durfte“ sich in einer Blind-Runde der Tabellenneunten versuchen, die jedoch zur Farce werden sollte, weil all’ diese Teams künftig Viertligisten sind. Mit VfV Spandau und HV Chemnitz verzichteten nur zwei Oberliga-Meister, dafür rückten der SVF Neubrandenburg und Sachsen Zwickau II nach. Es hätte jedoch fünf weiterer Verzichte bedurft, um Fritzlar noch zu retten. Womit den Teilnehmern der Blind-Runde zwei Monate Planungszeit entgingen und ihnen außer zusätzlichen Kosten nichts geblieben ist.

Der Absturz

Trainer Cojocar, Xenia Ahrend, Maria Kiwa, Lena Dietrich, Lea Gürbig und Luisa Krüger sind mit der Germania 2020 Meister geworden – und nun auch gemeinsam abgestiegen. Die Gründe für den Absturz sind vielfältig. Das Ende der Karrieren von Janina Dreyer, Hannah Puntschuh, Esther Lieber, Melina Horn, Vanessa Maier, Bibiana Huck und Lorena Lorenz rissen Lücken, die maximal im Tor (durch das starke Duo Paula Küllmer und Lea Gürbig für Maier) gefüllt wurden.

Keine adäquaten Lösungen fanden sie jedoch am Kreis (für Lorenz und Puntschuh), im Mittelblock, wo Ausnahmekönnerin Lieber, Dreyer und Puntschuh herausragend verteidigten, und im Bereich der Führung auf der Platte. „Wir hatten keine Person, die in den entscheidenden Phasen Verantwortung übernommen hat. Ich nehme mich da selbst nicht raus“, stellt Dietrich als dienstälteste Spielerin klar.

Die Außen, die der Germania auch in der Oberliga treu bleibt, liefert zudem weitere Erklärungen für den Niedergang: „Es ist ein Armutszeugnis für einen Drittligisten, dass wir in der Regel nur sechs oder sieben Spielerinnen im Training hatten. In den Spielen waren wir dann nicht konsequent genug, haben oft kopflos agiert und dabei habe ich auch die Unterstützung von Lucky vermisst, der manchmal auffällig ruhig war.“ Zudem sei es ein großes Problem gewesen, „dass von uns niemand den Abstiegskampf kannte.“

Schlüsselspiele aus Dietrichs Sicht waren die Niederlagen in Wülfrath (30:31) und Wuppertal (24:30), die sinnbildlich für eine erschreckend schwache Auswärtsbilanz mit nur einem Sieg (24:16 bei Absteiger Lank) stehen. „Uns haben die einfachen Tore gefehlt“, weiß Dietrich.

Der Ausblick

„Es ist einfach eine Katastrophe“, sagt Abteilungsleiter Steffen Schmude mit Blick auf die zähen Gespräche bei der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Cojocar sowie neuen Spielerinnen – beides noch ohne Erfolg. Schmude kann fix mit zehn Spielerinnen aus den eigenen Reihen planen. Auch Luisa Krüger hat inzwischen ihre Zusage gegeben. Bei Melina Hahn („Sie hat höherklassige Ziele“) befürchtet Schmude ebenso einen Abgang wie bei Hannah Berk, die sich bei Erstligist HSG Bad Wildungen beweisen möchte.

Die einzige Personalie, die ansonsten eingetütet wurde, ist die Verpflichtung von Katarzyna Zwicker von der HSG Hoof/Sa./Wo.. Die ehemalige Bundesliga-Torhüterin kümmert sich aktuell als Fitnesscoach um die erste Mannschaft, ist ansonsten aber als Torwart-Trainerin und Co-Trainerin der zweiten Mannschaft als Nachfolgerin von Jule Schmude an der Seite von Susanne Bachmann eingeplant – nicht als Spielerin. (von Sebastian Schmidt)