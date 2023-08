Noch viele Bad Wildunger Abstimmungsprobleme beim Turnier der SG Kirchhof

Von: Thorsten Spohr

Bekam ein Lob ihrer Trainerin: Kreisläuferin Jolina Huhnstock, die hier gegen Kirchhofs Nele Wehy zum Wurf kommt. © Richard Kasiewicz

Handball-Bundesligist HSG Bad Wildungen hat beim Heinrich-Horn-Gedächtnisturnier den vierten Platz belegt.

Bad Wildungen/Melsungen – Am Freitag ist Tessa Bremmer aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt und die Trainerin des Handball-Bundesligisten HSG Bad Wildungen ist nach eigenen Angaben zumindest sportlich „direkt auf dem Boden der Tatsachen gelandet“. Beim Heinrich-Horn-Gedächtnisturnier der SG Kirchhof landeten die Vipers auf dem vierten Rang und offenbarten laut der Trainerin noch einige Schwächen, vor allem bei den „Basics“.

„Wir haben gesehen, dass noch viel passieren muss“, sagte Bremmer und wies vor allem auf einige Abstimmungsschwierigkeiten hin, wobei diese auch nicht überraschend sind, nachdem der Vipers-Kader im Sommer ziemlich durcheinander gewürfelt wurde. Dennoch weiß Bremmer: „Diese Basics müssen sitzen. Wenn das nicht passt, dann ist es schwer, im technischen und taktischen Bereich zu arbeiten.“

Gegen Bundesligakonkurrent Leverkusen starteten die Vipers mit einer 18:21-Niederlage. „Das war unser bestes Spiel“, sagte Bremmer nach den 40 Minuten Spielzeit. Ihr Team führte lange, bot in Angriff und Abwehr eine ordentliche Vorstellung. Am Ende fehlte dem jungen Team aber die nötige Abgezocktheit, um den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Überhastete Abschlüsse am Ende nutzte Bayer zum Sieg.

Ordentlich war auch die Vorstellung gegen Kirchhof, obwohl der Zweitligist die Vipers mit einer offensiven Deckung zunächst vor Probleme stellte. „Da haben wir uns ein wenig einschüchtern lassen“, so Bremmer, deren Team aber mit fortschreitender Spielzeit immer besser damit zurechtkam. Der 25:20-Sieg war ungefährdet.

Gegen Bremen dominierten die Südwaldeckerinnen die Partie deutlich und gewannen 27:17. „Wir konnten viele Tore über das Tempospiel erzielen“, lobte Bremmer.

Als Gruppenzweiter zog ihr Team in das Spiel um Rang drei ein und die folgende 18:20-Niederlage gegen den HC Rödertal wurmte Bremmer am Ende dann doch. „Sind wir mal ehrlich: Natürlich geht es nicht um den Turniersieg, aber gegen einen Zweitligisten will man nun wirklich auch nicht verlieren.“ Ihr Team begann zwar ordentlich und konnte wie gegen Bremen viele Tore aus einer sicheren Abwehr per Tempospiel erzielen. Dann aber verloren die Vipers den Faden und die von Bremmer zu Beginn beschriebenen Abstimmungsfehler häuften sich. „Die haben sich zu oft wiederholt“, kritisierte Bremmer.

Verlassen konnte sich ihr Team auf Schlussfrau Manuela Brütsch, die zur Torhüterin des Turniers gewählt wurde. Auch die Kreisläuferinnen Jolina Huhnstock und Nele Wenzel zeigten nach Ansicht der Trainerin eine ordentliche Leistung. „Anouk Nieuwenwerg hat sich ebenfalls im Verlauf gesteigert, Maksi Pallas und Hannah Berk auf Rechtsaußen haben gut gespielt.“

Klar ist aber, dass auf die Vipers bis zum Bundesligastart noch einiges an Arbeit wartet. „Wir haben jetzt eine normale Trainingswoche“, kündigt Bremmer an. Was diese Arbeit gebracht hat, kann man gleich am Wochenende sehen, wenn die Vipers beim Domstadt-Cup in Fritzlar am Start sind.

Wo die Trainingsschwerpunkte in dieser Woche liegen? Bremmer lacht ein wenig. „Wir haben viele, die Frage ist, welche wir uns aussuchen.“ Passtempo, Bewegung ohne Ball und Absprachen nennt die Vipers-Trainerin – Basics eben, wie zu Beginn gesagt.

Den Turniersieg sicherte sich Bundesligaaufsteiger HSV Solingen-Gräfrath nach einem 21:18 über Bayer Leverkusen. Rang fünf ging an Frisch-Auf Göppingen, gefolgt von Werder Bremen und der SG Kirchhof, die das Spiel um Rang sieben überraschend gegen den enttäuschenden Bundesligisten Sachsen Zwickau mit 25:16 gewann.