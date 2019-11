Der Northeimer HC reist zu den roten Teufeln der SG Leutershausen

Nach Hirschberg verschlägt es die Handballer des Northeimer HC am 14. Spieltag der 3. Liga. Gastgeber ist dort am Sonntag ab 17 Uhr die SG Leutershausen.

Northeims Handballer dürfen sich dabei erneut mit einem Traditionsverein messen, auch wenn die ganz großen Zeiten der roten Teufel, wie sich die SG-Männer selbst nennen, schon einige Jahrzehnte zurückliegen. 1968 gelang mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

Dazu war man drei Mal Vize und erreichte 1993 noch einmal das Halbfinale im EHF-Pokal. Zu den bekanntesten Spielern zählen Holger Löhr, die Roth-Brüder und Waleri Gopin.

Berg auf und Berg ab

All das ist Vergangenheit. Es folgten eine Insolvenz und der Absturz in die Oberliga. Danach ging es wieder bergauf, zwischenzeitlich bis in Liga 2. Aktuell nimmt die Truppe von Frank Schmitt den guten fünften Tabellenplatz ein. Am vergangenen Wochenende gab es allerdings mit dem 33:34 in Dresden einen Dämpfer. Ein Sieg hätte SG fast an die Spitze des Klassements gespült.

Das Ergebnis aus Sachsen ist für den NHC gleich in doppelter Hinsicht ärgerlich. Zum einen hat ein direkter Mitkonkurrent um den Klassenerhalt gepunktet. „Und dann werden wir natürlich nun auf einen hoch motivierten Gegner treffen, der auf Wiedergutmachung aus ist. Es gibt leichtere Ausgangssituationen“, erklärt Carsten Barnkothe.

Weniger als erhofft

Statt der erhofften vier Zähler gab es aus den vergangenen beiden Heimspielen nur die halbe Ausbeute. „Die zwei Punkte wollen wir uns jetzt in Leutershausen und gegen Nussloch zurückholen, auch wenn wir krasser Außenseiter sind“, so die Einschätzung des NHC-Coaches, der sein Team trotz der langen Wartezeit auf den dritten Saisonsieg durchaus gefestigt sieht.

„Wir können Rückstände aufholen und haben gegen Gelnhausen in spielerischer und technisch-taktischer Hinsicht eine gute Leistung gezeigt. Nur im Abschluss hat es gehapert. Und wir müssen am Sonntag unbedingt von Beginn an da sein.“

Von vorn herein klar

Dass es eine schwierige Saison wird, war Barnkothe von vornherein klar. Dennoch ist er guter Dinge, zumal der NHC jetzt breiter aufgestellt ist. So ist auch Jannes Meyer wieder im Training. Im nächsten Heimspiel steht ein Kurzeinsatz in Aussicht.

„Das könnte Malte Wodarz entlasten. Er hat immer wieder Schulterprobleme“, klagt der Trainer. Der ist aktuell zufrieden mit der Leistung seiner Torhüter auf der Linie, merkt aber auch an: „Verbessern müssen sie ihre langen Pässe. Die brauchen wir für unsere erste Welle.“ zys