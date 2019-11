Northeimer HC glückt die Oberligapremiere in Neuenhaus

B-Jungen fahren daheim gegen Weserbergland einen Erfolg ein

+ © Hubert Jelinek Heimsieg! Die Northeimer B-Junioren mit Jonas Althans (am Ball) setzten sich souverän gegen die JSG Weserbergland durch. © Hubert Jelinek

Starker Einstand für die weibliche C-Jugend des Northeimer HC in der Handball-Oberliga! In Neuenhaus gelang am Sonntag ein 32:27-Auswärtssieg.