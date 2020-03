Northeimer HC empfängt den Tabellenzweiten HSG Rodgau Nieder-Roden

Schweres Heimspiel am Sonntag ab 17 Uhr in der Schuhwallhalle

+ © Hubert Jelinek Vor drei Wochen spielte der NHC mit Efthymios Iliopoulos (am Ball) gegen Spitzenreiter Großwallstadt st ark auf. Letztlich verlor man dennoch knapp und unglücklich. Sonntag geht es gegen Rodgau Nieder-Roden, den Tabellenzweiten. © Hubert Jelinek

Northeim – Einen heißen Tanz erwartet Carsten Barnkothe, Trainer der Drittliga-Handballer des Northeimer HC, am Sonntag ab 17 Uhr beim Heimspiel in der Schuhwallhalle gegen den Tabellenzweiten HSG Rodgau Nieder-Roden. Bei der 27:31-Niederlage im Hinspiel lag man lange Zeit sogar in Front, bevor dem kleinen Kader am Ende doch noch die Luft ausging und Rodgau das Spiel für sich entschied.