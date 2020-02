Northeimer HC feiert wichtigen Heimsieg gegen Schlusslicht Bad Neustadt

Verdienter 26:21-Erfolg in der Schuhwallhalle

+ © Hubert Jelinek Hier war für Sören Lange Endstation. Er steuerte dennoch vier Treffer zum Heimsieg des Northeimer HC bei. © Hubert Jelinek

Northeim – Mit einer konzentrierten Leistung und einem überragenden Jannes Meyer sicherte sich Handball-Drittligist Northeimer HC am Sonntag in der heimischen Schuhwallhalle gegen den Tabellenletzten HSC Bad Neustadt mit 26:21 (13:10) zwei wichtige Punkte gegen den drohenden Abstieg. Mit drei Zählern Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz darf der NHC weiter auf den Verbleib in der Liga hoffen.