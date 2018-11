Northeimer HC gewinnt Torspektakel gegen Anderten

Mit einem Torspektakel über Anderten eroberte die männliche C-Jugend des Northeimer HC Platz zwei in der Handball-Oberliga. Die B-Mädchen erkämpften einen Zähler gegen Mellendorf.

Oberliga

Männlich C: - Northeimer HC - TSV Anderten 45:36 (20:17). In einem rassigen Duell fielen die Treffer im Minutentakt. Northeim profitierte von einer frühen roten Karte (7.) gegen Andertens Münch nach einem Foul an Thorge Lutze. Nach dieser Initialzündung übernahm der NHC das Kommando. Die Heimsieben erhöhte nach der Pause auf 25:19. Als Anderten versuchte, mit einer offenen Deckung das Ruder herumzureißen, hatte Northeim die passende Antwort parat. „Unser breiter Kader und eine tadellose kämpferische Einstellung machten den Unterschied“, bilanzierte Mark-Oliver Wode.

NHC: Dörflinger, Henning - Bialas 12, Althans 7, Brandt 1, Brodmann 1, Burandt 2, Johannes 2, Kulze, Lutze 12/2, Mandel 4, Polinski, Reinholz, Wertheim 4.

Landesliga

Männlich A: VfL Lehre - JMSG Plesse-H./Weende 27:36 (14:15). Beim Tabellenletzten hatte die JMSG nur in der ersten Halbzeit Mühe. - Tore JMSG: Isselstein 9, Zimmer 7, Pieper 6, Scheidler 5, Schmidt 4, Fassala 3, Mandelt 2.

Weiblich B: Northeimer HC - Mellendorfer TV 12:12 (6:7). Northeim stellte über die komplette Spielzeit eine engagierte Deckung mit einer bestens aufgelegten Alisa Lüer im Tor. „Aber was hinten gut klappte, ging auf dem Weg nach vorn verloren“, konstatierte Trainerin Tanja Weitemeier. In der letzten Spielminute erkämpfte sich der NHC einen Siebenmeter, den Johanna Starre zum Punktgewinn verwandelte. - Tore NHC: Starre 6/3, Sommer 2, Meier, Franke, Wuttke, Pfotzer.

SG Misburg - HSG Plesse-Hardenberg 24:19 (14:10). Beim Vorletzten hielt das Burgenteam das Geschehen bis zum 8:10 (20.) offen, verlor aber noch vor der Pause etwas den Anschluss. Beim 17:19 keimte Hoffnung auf, doch Misburg blieb stabil. - Tore HSG: Allerkamp 5, Lebensieg 4, Fuchs, Graefe, Herale, Schirk je 2, Lenz, Kretzschmar.

Männlich C: Groß Lafferde - HSG Rhumetal 30:30 (14:12). Nach einer Partie mit vielen leichten Fehlern war das Remis ein gerechtes Resultat. Rhumetal verspielte in der ersten Hälfte einen Vorsprung, rettete aber durch einen Treffer von Anton Preußner mit dem Schlusspfiff einen Zähler. - Tore: Krüger, Preußner je 8, Koch, Heiligenstadt je 4, Stanischewski 3, Tschernich, Zänger, Linnemann. (zys)