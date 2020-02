Der Northeimer HC reist mutig in die Pfalz

Partie Samstag ab 19.30 Uhr gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen

+ © Hubert Jelinek Im Hinspiel hatte der Northeimer HC mit Philipp Hempel und Paul-Marten Seekamp (rechts) keine Chance. Oftersheim/S. siegte 37:28 am Schuhwall. Samstagabend steigt der zweite Vergleich. © Hubert Jelinek

Northeim – Mit unguten Erinnerungen wird Handball-Drittligist Northeimer HC die lange Reise in die Pfalz zur HG Oftersheim/Schwetzingen antreten. Aber wenn Samstag um 19.30 Uhr der Anpfiff ertönt, will das Team von Trainer Carsten Barnkothe in der Nordstadthalle die 28:37-Heimpleite aus der Hinserie möglichst vergessen machen.