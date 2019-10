Der Northeimer HC rutscht in den Tabellenkeller

21:30-Niederlage gegen Dutenhofen

+ © Stefan Barbeln Endstation: Tim Gerstmann wird hier von einem Gegenspieler gestoppt. Nach der erneuten Niederlage ist der NHC auf einem Abstiegsplatz angekommen. © Stefan Barbeln

Northeim – Es läuft aktuell einfach nicht bei Handball-Drittligist Northeimer HC: Bei der 21:30 (7:11)-Niederlage gegen eine gute, aber nicht übermächtige HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II waren die Schwarz-Gelben am Sonntag lange am Gegner dran. Aber Flüchtigkeitsfehlern im Angriff und eine nachlassende Deckung in der zweiten Halbzeit sorgten für eine deftige Packung.