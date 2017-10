31:28 - ESG schafft ersten Saisonsieg

Gensungen. Der erste Saisonerfolg der ESG Gensungen/Felsberg ist perfekt. Mit 31:28 (17:15) besiegte der heimische Handball-Oberligist den SV Hünfeld, musste dabei aber mehr Widerstand als erwartet brechen.

Bis zur 51. Minute, als der starke Gäste-Regisseur Kircher noch mal für den tapferen Aufsteiger ausgleichen konnte. Dann sorgten zwei Bauer-Tore und ein von Jan Hendrik Otto verwandelter Siebenmeter für eine Gensunger 30:27-Führung (57.) - und für die Entscheidung.

Die Chance auf einen stressfreien Abend hatten die Edertaler in der ersten Hälfte verspielt, als es ihnen nicht gelang, einen 15:10-Vorsprung (22.) zu verwalten. Weil der ESG-Angriff gegen die offensive Hünfelder Deckung phasenweise seine Linie verlor und dabei Torart Harseim warm warf. Und weil Felix Kircher immer wieder eine Lücke in der 6:0-Abwehr der Gäste fand bzw. im Tempogegenstoß nicht zu halten war.

Als die Gensunger Not am größten war, nahm in der Offensive Spielmacher Benedikt Hütt die Sache in die Hand. Für den nötigen Rückhalt in der Defensive sorgte in der Schlussphase der für den keineswegs schwachen Marian Mügge eingewechselte Torwart Marc Lauterbach (Foto: Hahn). Beide durften sich schließlich durchaus als Matchwinner fühlen.

Die ESG-Tore warfen Hannes Bauer (2), Franco Rossel (3), Benedikt Hütt (7), Vince Schmidt (1), Jan Hendrik Otto (3/3), Cornelius Feuring (5), Christoph Koch (2), Jan-Hendrik Walther (1) und Jan Pollmer (6/1).(ohm)