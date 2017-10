Alscher verpasst den Ausgleich

Gensungen. Der Fehlstart der ESG Gensungen/Felsberg ist perfekt. Nach der Auftaktniederlage des heimischen Handball-Oberligisten in Kirchzell mussten sich die Edertaler auch zu Hause der HSG Dutenhofen/Müncholzhausen II mit 26:28 (15:15) beugen.

Eine unglückliche Niederlage, die sich andeutete, als Neuzugang Dave Alscher (Foto: Hahn) 21 Sekunden vor Schluss einen Tempogegenstoß an die Latte setzte. Es wäre der Ausgleich zum 27:27 gewesen. Stattdessen setzte Fabian Kraft im Gegenzug den Schlusspunkt unter eine weitgehend ausgeglichene Partie.

Nach Startschwierigkeiten steigerten sich die Gastgeber im Angriff gegen die offensive Deckung der Mittelhessen und hatten schließlich sogar Bundesliga-Torwart Till Klimpke „drauf“. Allerdings: Dieses Niveau konnten die Kauffeld-Schützlinge in der Schlussphase nicht mehr halten. So wurde die Chance, nach 50 Minuten in doppelter Überzahl selbst davon zu ziehen verpasst, als den Gensungern nur ein Treffer durch Jan Hendrik Walther, der insgesamt fünf Tore erzielte, gelang.

Weiterhin trafen für die ESG Hannes Bauer (2), Franco Rossel (4), Vince Schmidt (1), Cornelius Feuring (3), Tim Schneider (3), Christoph Koch (5), Jan Pollmer (1/1) und Jan Hendrik Otto (2/2).(ohm)