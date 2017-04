Echte Endspiele zum Abschluss

Handball: Vellmar und Dittershausen stehen unter Druck – Abstiegskampf geht in die letzte Runde

+ Auf ihn wird es unter anderen ankommen: Dittershausens Tim Poppenhäger war gegen Rotenburg mit zwölf Toren der Garant für den Sieg. Foto: Fischer

Kassel. Saisonfinale in der Oberliga und Landesliga – und für die Handballer des TSV Vellmar und der TSG Dittershausen geht es um den Klassenerhalt. Beide Mannschaften haben zum Abschluss echte Endspiele vor der Brust. Der Oberligist ist heute ab 18 Uhr zu Gast bei Kahl/Kleinostheim. Der Landesligist reist am Sonntag nach Alsfeld. Was vor dem letzten Spieltag zu beachten ist: