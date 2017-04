ESG eine Halbzeit brillant

Gensungen. Solch' eine fesselnde Dramaturgie kann wohl nur ein Handballspiel schreiben. Da spielt die eine Mannschaft (die ESG Gensungen/Felsberg) die andere (TuS Dotzheim) eine Halbzeit lang glatt an die Wand, um dann noch um den 33:32 (18:8)-Erfolg zittern zu müssen.

Da liegt der zunächst völlig indisponierte Gast am Boden, steht wieder auf, kommt zurück - und landet schließlich im Tal der Tränen. Denn der 13. Saisonsieg des heimischen Oberligisten besiegelte den Abstieg des Aufsteigers.

Auf fast schon tragische Weise. Zehn Sekunden vor Schluss traf Rechtsaußen Marco During den Pfosten. Wäre der Ball im Tor gelandet, wäre das der Ausgleich zum 33:33 gewesen und dieses Remis hätte dem Team von Hans-Josef Embs zum Klassenerhalt gereicht. „Das ist schon bitter“, zeigte ESG-Rückraumspieler Schmidt Mitgefühl, wusste aber auch, „dass wir es völlig unnötig so spannend gemacht haben.“

Warum? „Weil wir uns wohl zu sicher gefühlt haben.“ Fast spielerisch leicht hatten Vince Schmidt und seine Nebenleute zunächst die TuS-Deckung auseinander genommen. Sowohl mit ihrem breit und flexibel angelegten Positionsangriff wie dank der gewohnt dynamischen ersten und zweiten Welle. „Wir haben sehr gut miteinander gespielt“, freute sich ESG-Trainer Arnd Kauffeld, während sein Kollege von den Seinen genau das Gegenteil behauptete. Einzelaktionen und überhastete Abschlüsse machten es der Edertaler 6:0-Abwehr leicht, den Gegner - inklusive den frisch verpflichteten Bundesliga erfahrenen Kreisläufer Eike Rigterink - in Schach zu halten.

Angesichts dieser allzu deutlichen Kräfteverhältnisse wurde zur Pause auf der Tribüne höchstens noch über die Höhe des Gensunger Sieges diskutiert. Dass er am Ende so knapp ausfiel, war einer eindrucksvollen Dotzheimer Wiederauferstehung geschuldet. „Wir haben endlich Vollgas gegeben“, erklärte Rückraumspieler Yassin Ben-Hazaz, der plötzlich aus allen Lagen traf, die wundersame Wandlung seines Teams trotz der vorausgegangenen Roten Karten für Stefan Bonnkrich (21.) und Maximilian Schubert (25.). Dagegen geriet der Edertaler Angriffsmotor ins Stocken. Erst ausgelöst durch die Dotzheimer Doppelmanndeckung, dann durch eigene Abschluss-Schwächen. „Wir haben einfach zuviel verworfen“, bekannte Linksaußen Hannes Bauer.

Nur gut, dass der überragende Vince Schmidt in der entscheidenden Phase die Übersicht behielt und immer wieder entschlossen in die sich bietenden Lücken der TuS-Deckung stieß. Und dass Torwart Marc Lauterbach nach seiner Einwechslung gleich voll da war. Trotzdem war selbst nach Schmidts sechsten Treffer zum 30:25 (55.) noch keine Entwarnung angesagt. Stattdessen ein dramatisches und für die Dotzheimer sogar verhängnisvolles Finale. • Gens./Felsberg: Lauterbach (ab 44., 8 Paraden/12 Gegentore), Wicke (7/19), Röse (bei einem 7 m, 0/1); Bauer 4, Rossel 6, Balke, Hütt 4, Schmidt 7, Otto 3/3, Gerhold 2, Koch 3, Walther 4, Pollmer. Dotzheim: Toru (10/32), Tillmann); Rigterink, Otto, Bonnkirch, Assmann 4, Mo. Schubert, Wenzel 2, Denhard, Battermann 3, Ma. Schubert, Teuner 9/5, During 5, Ben-Hazaz 9. SR: Kimpel/Weiner. - Z.: 400. Siebenmeter: 5/3:5/5. Zeitstrafen: 12:10-Minuten. Disqu.: Bonnkirch (21. Foulspiel), Ma. Schubert (25. dritte Zeitstrafe).

Von Ralf Ohm