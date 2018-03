Fünfter Auswärtssieg

Hüttenberg. Manchmal ist es gut, wenn ein Handballspiel 60 Minuten dauert. Mario Schumacher, Co-Trainer der ESG Gensungen/Felsberg jedenfalls atmete tief durch, als der Abpfiff des Schiedsrichtergespanns Groß/Walter ertönte, der 27:26 (15:11)-Erfolg des heimischen Handball-Oberligisten feststand und damit die Aufholjagd von Gastgeber TV Hüttenberg II ungekrönt blieb. „Das Spiel hätte nicht eine Minute länger dauern dürfen, sonst hätten wir zumindest noch den Ausgleich kassiert“, unkte er angesichts der nachlassenden Kräfte seiner Mannschaft, die sich einen Fünf-Tore-Vorsprung (26:21) acht Minuten vor Schluss fast noch nehmen ließ.

Auf einmal hakte es im Angriff, wurde nicht mehr so konsequent der Abschluss gesucht, bauten technische Fehler den vorher lange Zeit unterlegenen Gegner wieder auf. Doch dann trat Torwart Lauterbach auf den Plan, nahm Tim Lauer in den letzten drei Minuten zwei Tempogegenstöße weg, war bei einem Chalepo-Wurf vom Kreis zur Stelle und hielt so den Sieg fest. Kleins Anschlusstor 21 Sekunden vor Schluss kam zu spät.

Bis auf diese dramatische Schlussphase hatten allerdings die Edertaler ganz klar das Spiel bestimmt. Beim 13:9 (von 9:9) setzten sich erstmals ab, verwalteten diesen Vorsprung bis zum 14:11 (29.), um dann scheinbar vorentscheidend über 17:11 (32.) auf 19:13 (39.) davon zu ziehen. Keine Frage: Die Kauffeld-Schützlinge hatten das Spiel im Griff. Weil sie sich gut auf die offensive 3:2:1-Deckung der Bundesliga-Reserve eingestellt hatten. Weil Vince Schmidt und Christoph Koch nicht zu halten waren, dabei selbst einlochten, oder einen Strafwurf heraus holten. Insgesamt zehn, wovon Jan Hendrik Otto neun verwandelte. Und weil die Abwehr mit einem starken Dave Alscher und einem sich nach dem Wechsel steigernden Marc Lauterbach nur wenig anbrennen ließ. Gefahr ging fast nur von den beiden Hüttenberger Rückraumspielern Johannes Klein (10) und Jonas Cremers (6) aus.

Auch wenn‘s am Ende noch mal eng wurde, war die Freude des arg ersatzgeschwächten ESG-Kaders (ohne Vier) über den fünften Auswärtssieg der Saison riesig. Schließlich wurde damit, wie intern angestrebt, die Marke der letzten Saison (vier Erfolge in fremden Hallen) bereits übertroffen. Und bis zum Saisonende dürfen die Gensunger ja noch drei Mal reisen, was unter solchen Umständen zum Vergnügen wird. • Gensungen/Fels.: Lauterbach, Mügge; Bauer 2, Rossel 3, Alscher 3, Schmidt 4, Otto 9/9, Rohde, Walther 3, Pollmer 1. SR: Groß/Walter. Z: 120. Siebenmeter: 2/2:10/9. Zeitstrafen: 8:2-Minuten. (ohm)