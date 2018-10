Gensungen feiert beim 39:31 in Büttelborn den ersten Saisonsieg

Es geht doch. Und wie! Mit 39:31 (18:15) nahm die ESG Gensungen/Felsberg die Hürde beim Aufsteiger TV Büttelborn und landete damit den ersten Sieg in der laufenden Saison der Handball-Oberliga.

„Natürlich war die Erleichterung riesengroß“, beschrieb Trainer Arnd Kauffeld die „ausgelassene, aber eher demütige Freude“ seiner Mannschaft verbunden mit der ob des Fehlstarts ins Wanken geratenen Erkenntnis: „Mensch, wir können das doch.“

Die sich bereits in der ausgeglichenen Anfangsphase andeutete. Mit einer „soliden Abwehr“ (Kauffeld) und einem flüssigen Positionsangriff wurde der erste Ansturm des Gastgebers abgewehrt. Der dann jedoch nach einem 4:0-Lauf zum 10:7 (17.) doch noch davon zu ziehen drohte, wobei Torwart Marc Lauterbach Schlimmeres verhinderte. Und dann mit seinen Paraden den eigenen Tempogegenstoß-Express anschob. Besonders die zweite Welle glänzte auch dank der stark verbesserten Flügelzange Pollmer/Otto.

Starke ESG-Abwehr

Darüber hinaus eine Belohnung für zunehmende Ballgewinne seiner aufmerksamen Vorderleute, die in dieser Phase auch den starken Halblinken Maximilian Kehlenbach (7) in den Griff bekamen. Zudem zahlten sich die Gensunger Wechsel aus: Cornelius Feuring für den angeschlagenen und durch zwei Zeitstrafen belasteten Jannis Kothe sowie Heinrich Wachs als effektive Ergänzung für den linken Rückraum. Die Folge: Die Wende der Wende zum 11:13 (23.). Büttelborn antwortete mit dem siebten Feldspieler, was Gensungens Defensive um den starken Mittelblock Gerhold/Koch aber vor keine großen Probleme stellte.

Ohne die (bisher gewohnte) Hypothek eines Rückstands traten die Edertaler nach dem Wechsel noch befreiter auf. Strahlten Gefahr von allen Positionen aus und spielten ihre Angriffe geduldig aus. Das zahlte sich schnell aus, als Heinrich Wachs und Vince Schmidt auf 21:16 (35.) erhöhten. Einen Vorsprung, den die Gäste über 27:20 (48.) und 33:26 (55.) sogar noch ausbauten, um so einen souveränen und nie gefährdeten Sieg zu landen.

Was angesichts der eigenen Vorgeschichte und des selbstbewussten Gastgebers, der bis dahin immerhin zwei seiner vier Spiele gewonnen hatte, alles andere als selbstverständlich war. Und, so wusste der ESG-Coach, „enorm wichtig“. Natürlich auch wegen des anstehenden Derbys am kommen Samstag gegen die MT Melsungen II.