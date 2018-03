Gensungen ohne Zugriff

wettenberg. Es kam, wie es angesichts der eigenen Personalnot wohl kommen musste. Beim Tabellenzweiten Wettenberg kassierte die ESG Gensungen/Felsberg eine 23:31 (10:17)-Niederlage, der damit allerdings im Titelkampf der Handball-Oberliga keinen Boden gut machen konnte, weil sich Tabellenführer HSG Dutenofen/Münchholzhausen in Hünfeld keine Blöße gab.

„Wir habe es nicht geschafft, den Kopf hoch zu halten“, kritisierte ESG-Trainer Kauffeld den mangelnden Widerstand seiner Mannschaft, die frühzeitig auf die Verliererstraße geriet. „Ohne fünf“ (Rohde, Feuring, Gerold, Hütt, Schneider) sowie mit einem angeschlagenen Jan Pollmer angereist fanden die Edertaler in der Abwehr zunächst überhaupt keinen Zugriff, was die Gastgeber zu einer 6:2-Führung nach zehn Minuten nutzten. Die mussten zwar auf ihre Rückraumspieler Aron Weise und Marcel Köhler verzichten, konnten aber Dragan Nenad reaktivieren. Und der setzte seine Nebenleute, allen voran Sascha Puhl und Max Kühn, immer wieder vielversprechend in Szene. „Uns ist es nie gelungen, sie im Zweikampf zu stellen“, bekannte Arnd Kauffeld.

Immerhin wusste sich Torwart Lauterbach zu steigern und auch der ESG-Angriff fand langsam aber sicher seine Linie. Als Jan Hendrik Otto per Siebenmeter auf 7:5 (14.) verkürzte, war seine Mannschaft wieder „dran“. Und bis zum 13:10 (24.) durch Franco Rossel halbwegs auf Augenhöhe, ehe die Spandau-Schützlinge per 5:0-Lauf vorentscheidend auf 18:10 (33.) davon zogen. Zur wankelmütigen Gensunger Deckung gesellte sich eine eklatante Abschlussschwäche, allein Linksaußen Hannes Bauer vergab viermal freistehend. Zudem blieben in dieser Phase zwei Überzahlsituationen ungenutzt.

Als Christoph Koch nach seiner dritten Zeitstrafe disqualifiziert wurde (38.), war‘s um die Edertaler endgültig geschehen. Allerdings: Von der Wettenberger Deckung fast immer gedoppelt, hatte sich der Kreisläufer zuvor kaum einmal durchsetzen können. Blieben als einzige Gensunger Lichtblicke ein starker Marc Lauterbach, der mit seinen Paraden eine noch höhere Niederlage verhinderte und ein passables Comeback von Franco Rossel. • Gens./Felsberg: Lauterbach, Mügge; Bauer, Rossel 5, Alscher 4, Schmidt 3, Otto 8/5, Koch 1, Walther 1, Pollmer 1. SR: Kaiser/Paul. Siebenmeter: 2/1:5/5. Zeitstrafen: 6:8-Min.(ohm)