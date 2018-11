ESG Gensungen/Felsberg feiert ihren fünften Sieg 

Gross Umstadt. Die ESG Gensungen/Felsberg setzt ihre Erfolgsserie in der Handball-Oberliga fort. Beim 34:28 (11:16) bei der MSG Umstadt/Habitzheim feierten die Edertaler ihren fünften Sieg.

Selbst für die eingefleischtesten Fans kommt schon mal der Moment, in dem sie die Hoffnung auf einen Sieg ihrer Mannschaft aufgeben. Die 32. Minute, als Tom Seifert zum 18:12 für die MSG Umstadt/Habitzheim traf, war so einer. Da schwante den 30 mitgereisten Anhängern der ESG Gensungen/Felsberg, dass die Erfolgsserie des heimischen Handball-Oberligisten, der mit vier Siegen in Folge angereist war, wohl beim Ex-Drittligisten reißen würde.

Weit gefehlt. Sie wurden eines besseren belehrt. Und nicht nur sie. Auch der ESG-Coach staunte nicht schlecht, als seine Jungs die Partie noch umbogen. „Das ist der Hammer“, kommentierte Arnd Kauffeld den 34:28 (11:16)-Erfolg. Und war immer noch ganz im Bann dessen, was seine Schützlinge da auf die Platte gezaubert hatten. Ein atemberaubenden 10:0-Lauf nämlich, den er in seiner mittlerweile 13-jährigen Trainertätigkeit noch nicht erlebt hatte.

Franco Rossel wieder in Form

Einer mit Vorgeschichte. Nämlich die, dass die Edertaler in der ersten Hälfte überhaupt nicht in die Zweikämpfe gefunden hatten und sich der MSG-Rückraum um den agilen David Acic so richtig austoben konnte.

Auf der anderen Seite hatten die Gensunger zwar gute Lösungen gegen die gegnerische 3:2:1-Deckung gefunden, waren aber bei ihren Abschlüssen reihenweise an Torwart Bolling gescheitert.

Also stellte der Gäste-Trainer nach dem Wechsel auf eine 4:2-Abwehr um. Die wirkte sofort und vier Treffer von Vince Schmidt, der als Rechtshänder im rechten Rückraum nicht zu halten war, brachte die ESG auf 18:16 (37.) heran. Spielertrainer Sokicic reagierte mit einem siebten Feldspieler - und sein Kollege mit der Rückwechslung von Marc Torwart Lauterbach.

Der nagelte postwendend seine Hütte zu und leitete mit seinen Paraden einen Tempogegenstoß nach dem anderen ein. Beim 18:22 durch Jan Pollmer (42.) waren die Südhessen gebrochen, beim 21:28 (51.) durch Heinrich Wachs geschlagen.

Eine Wende, so spektakulär wie überraschend, die im Angriff hauptsächlich auf das Konto eines überragenden Gensunger Rückraums ging. Dabei warf sich Franco Rossel aus seinem persönlichen Tal und seine Mannschaft zum fünften Sieg hintereinander. Den wollte sein Coach „erstmal nur genießen“. Genauso wie die Fans.