MT Melsungen II gelingt Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Ein starker Rückhalt: Glenn-Louis Eggert, der in Dotzheim 21 Bälle abwehrte.

Am Schluss waren die drei mitgereisten Trommler der MT Melsungen II lauter als die rund 200 Anhänger des gastgebenden TuS Dotzheim.

Das hatte seinen Grund in einer bärenstarken Leistung der Bartenwetzer, die beim Tabellenfünften der Handball-Oberliga mit 30:23 (16:14) die Oberhand behielten.

Dabei gleicht der Sieg einem Befreiungsschlag im Abstiegskampf. „Das war ein geiles Spiel. Wir haben gezeigt, dass wir mit dem Druck umgehen können und haben es nun selber in der Hand“, sagte MT-Kapitän Max Pregler. Denn weil die TSG Münster in eigener Halle überraschend gegen den bereits als Absteiger feststehenden TV Büttelborn patzte und Wiesbaden in Umstadt verlor, können die Melsunger mit einem Sieg im letzten Saisonspiel gegen Münster den zehnten Tabellenplatz erreichen, der - unabhängig vom Verlauf der Drittliga-Relegation - den Ligaverbleib sichern würde.

„So viel Spaß und Freude hatten wir lange nicht mehr“, sagte MT-Coach Georgi Sviridenko. Nur am Anfang tat sich seine Mannschaft schwer, ließ dem Dotzheimer Rückraum um Marc-Oliver Teuner, Johannes Schumacher und Maximilian Schubert zu viel Raum. Mit der Folge, dass das Team über 3:1 (5.) und 9:6 (18.) zunächst einem Rückstand hinterherlaufen musste.

Sviridenkos Matchplan ging auf

Dann aber ging der Sviridenkos Matchplan auf: „Wir wollten ein hohes Tempo gehen, weil wir wussten, dass Dotzheim die Alternativen fehlen.“ Mutig voran ging Max Pregler, der mit drei Treffern in Folge die Partie zum 12:11 (23.) drehte. Dazu rührte seine Defensive um Christian Damm, Nikita Pliuto Jona Gruber nun Beton an. Und kam dennoch ein Ball aufs Tor, so war er zumeist die Beute des starken Glenn-Louis Eggert im Tor, der mit 21 Paraden überragte.

Dem hatten die Gastgeber nichts mehr entgegenzusetzen. Nach Wiederanpfiff spielte sich Melsungen in einen Rausch. Avrams Treffer zum 22:16 (40.) glich einer Vorentscheidung, weil der Dotzheimer Rückraum vollkommen abgemeldet war. Beim 19:23 (48.) durch Rechtsaußen Sterker schien es noch einmal spannend zu werden. Doch Pregler beendete mit einem Doppelschlag alle TuS-Hoffnungen. Spätestens nach Gisbrechts Treffer zum 27:21 (55.) war alles klar.