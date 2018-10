Wachs sorgt für die Wende bei Gensungens 26:25-Erfolg in Münster 

Bei der TSG Münster feierte Handball-Oberligist ESG Gesungen/Felsberg einen schwer erkämpften 26:25-Erfolg und damiz den dritten Sieg in folge.

„Hauptsache gewonnen.“ Arnd Kauffeld atmete tief durch, freute sich, hatte aber den Blick für die Realität, d.h. für die phasenweise recht durchwachsene Angriffsleistung seiner Mannschaft nicht verloren. „Natürlich kann man solch‘ ein Spiel auch souveräner gestalten.

Doch letztlich habe wir uns allen Widrigkeiten zum Trotz durchgesetzt, was für unsere Moral spricht“, erklärte der Trainer der ESG Gensungen/Felsberg nach dem 26:25 (11:14)-Erfolg des heimischen Handball-Oberligisten bei der TSG Münster.

Auf die Wende mussten der Edertaler Coach und die mitgereisten Gensunger Fans fast 40 Minuten warten. Dann kam Heinrich Wachs, verwarf beim 19:16 für die Gastgeber einen Siebenmeter und trug danach drei Treffer und ein exzellentes Anspiel auf Jan Hendrik Otto zum 5:0-Lauf seiner Mannschaft bei - 19:21 (43.). Die Vorentscheidung war‘s nicht, denn Münster kam noch mal zurück.

Weil Gensungen bis zum 23:23 (53.) zwei Zeitstrafen kassierte und weil die ansonsten starken Wachs und Otto zwei Tempogegenstöße an den Pfosten setzten. Für beide kein Grund zu verzagen, warfen sie doch postwendend einen 25:23-Vorsprung (57.) heraus. Die letzten Zweifel am dritten ESG-Sieg in Folge beseitigte - natürlich - dann wieder der Neuzugang von der HSG Twistetal mit einem verwandelten Strafwurf zum 24:26 (59:09).

Damit hatten sich die Gäste die folgende Kabinenparty dann doch noch redlich verdient. Die fiel umso ausgelassener aus, als die Mannschaft in den ersten 25 Minuten (12:7) überhaupt nicht ins Spiel fand. 26 technische Fehler und Fehlwürfe hatte Trainer Kauffeld am Ende auf dem Zettel, die vorrangig in der ersten Hälfte dafür verantwortlich waren, dass die Gäste immer wieder ausgekontert wurden.

Dann brachte der eingewechselte Benedikt Hütt Struktur und eine „individuelle Note“ (Kauffeld) in den Positionsangriff seiner Mannschaft. In der entscheidenden Phase „übernahm“ Heinrich Wachs. Entschlossen und ohne Nerven zu zeigen.