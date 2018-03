Kauffeld: Das wird ein anderes Spiel

ESG gegen offensive TVH-Deckung gefordert

Gensungen. In der Not zeigt eine Mannschaft Größe - oder eben auch nicht. Die ESG Gensungen/Felsberg hat sie gezeigt beim 25:18-Erfolg gegen die HSG Pohlheim. Denn: Solch‘ eine ausgebuffte Oberliga-Mannschaft ohne fünf Stammspieler auf Distanz zu halten ist keineswegs selbstverständlich. So ordnet das auch ein zufriedener ESG-Trainer Kauffeld ein und reist zuversichtlich zum abstiegsbedrohten TV Hüttenberg II (Sa. 18 Uhr Sporthalle Hüttenberg): „Das wird ein anderes Spiel, aber wir können das.“