Oberliga: Besiegt Gensungen den Fluch der Serie in Wiesbaden?

Gensungen/Wiesbaden. Mit dem Rückenwind der erfolgreichen Aufholjagd gegen Kleenheim will Handball-Oberligist Gensungen/Felsberg nun auch die hohe Hürde in Wiesbaden nehmen.

Es gibt Serien, die lechzen danach, gebrochen zu werden. Etwa die, dass die ESG Gensungen/Felsberg in Wiesbaden nicht gewinnen kann. Seit 1981 nicht. Diese Erfahrung musste auch Benedikt Hütt, derzeit dienstältester Edertaler, in fast elf Jahren im grünen Trikot machen. Und ist fest entschlossen, im x-ten Versuch den Fluch zu besiegen. Am Samstag nämlich, wenn der heimische Oberligist bei der HSG Eintracht Wiesbaden (Anwurf 17.45 Uhr, Sporthalle Elsässer Platz) gastiert.

„Jetzt muss es endlich mal klappen“, beschwört der 31-Jährige sich und die Seinen, die beim 31:31 gegen Kleenheim so gerade noch mit einem blauen Auge davon kamen. Trotz spielerischer Mängel sollte die erfolgreiche Aufholjagd „uns Selbstvertrauen geben“ (Hütt). Die Moral stimmt, die Form angesichts vieler individueller Fehler und grassierender Unsicherheit bei einigen Spielern noch nicht. Welche indes Heinrich Wachs dazu nutzte, gleich mal für den indisponierten Franco Rossel in die Bresche zu springen. „Er hat unserem Spiel Impulse gegeben“, lobt Arnd Kauffeld den Neuzugang. Natürlich in der Hoffnung, dass sein eigentlicher Torjäger im dritten Spiel endlich durchstartet.

HSG mit Ruhepol Garbo

Auch die Gastgeber haben nach zwei Spielen ihre Baustellen: Zwei Langzeitverletzte (Max Lang und Kevin Hutmacher), eine verjüngte und nach den Abgängen von Nico Robinson und Kenneth Fuhrig noch unerfahrene Mannschaft sowie null Punkte nach zwei (knappen) Niederlagen. Immerhin hat der ehemalige Zweitliga-Spieler Luis Garbo noch mal Lust auf die Oberliga gekriegt und die volle Vorbereitung erfolgreich mitgemacht. „Ein Ruhepol, der uns Sicherheit gibt“, sagt Trainer Alexander Müller über den 35-Jährigen, der in der letzten Saison Interimstrainer und Betreuer war.

Ansonsten hat der HSG-Coach seiner körperlich unterlegenen Mannschaft um den torgefährlichen Spielmacher Pascal Henkelmann viel Tempo verordnet, „um sofort den Finger in die Wunde zu legen.“ Gemeint ist, die Gensunger Erinnerung an die beiden Niederlagen aus der letzten Saison wach zu halten.