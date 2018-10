Oberliga: Gensungen/Felsberg beim selbstbewussten Neuling gefordert

Gensungen/Büttelborn. „Da wird kein Zuckerschlecken.“ Marc Lauterbach, Torwart des Handball-Oberligisten ESG Gensungen/Felsberg, weiß, was ihm und seiner Mannschaft beim TV Büttelborn (Sa. 19.30 Uhr) blüht.

Ein heißer Tanz nämlich, ist doch der Aufsteiger, als Zweiter der Landesliga Süd wegen des Verzichts des TSV Pfungstadt aufgerückt, überraschend schnell in Hessens höchster Klasse angekommen, während die Edertaler nach vier Spielen ohne Sieg immer noch um ihre Form ringen. Verständlich, dass der Schlussmann den Moment herbeisehnt, „wenn wir endlich den Schalter umlegen.“

Genau das tat der Neuling nach der 16:24-Auftaktpleite gegen Umstadt/Habitzheim im ersten Auswärtsspiel in Babenhausen. „Der 29:27-Sieg hat uns unheimlich gut getan“, sagt Trainer Thomas Gölzenleuchter. Denn seitdem läuft‘s bei der Mannschaft aus dem südlichen Rhein-Main-Gebiet. Zu Hause wurde Wettenberg mit 29:25 besiegt, in Pohl (28:29) fehlte nicht viel an einer Überraschung. Als „Herz“ des höchst kompakten und kampfstarken Teams hat sich das „Dreieck“ Kehlenbach-Wagner-Hackeschmidt herausgebildet. Der Rückraumlinke Maximilian Kehlenbach kam als „Last-Minute-Neuzugang“ aus Obernburg und hat sich als „echte Verstärkung“ (Gölzenleuchter) erwiesen, Michael Wagner sorgt als Spielmacher für viel Tempo und Daniel Hackeschmidt ist ein äußerst durchschlagkräftiger Kreisläufer.

Die ersten Erfolge habe zudem selbstbewusst gemacht. „Egal, wer zu uns kommt. Wir wissen, was wir zu Hause abrufen können“, erklärt der TVB-Coach, vor der Saison aus Budenheim zu seinem Heimatklub zurückgekehrt. Klingt durchaus wie eine Kampfansage. Und lässt für Gensungens Rückraumstrategen Vince Schmidt keinen Zweifel daran, „dass das ein richtig schweres Spiel wird.“ Es bedarf in der Tat eines Befreiungsschlags, um dort zu bestehen.