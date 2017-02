Sechs Tore Vorsprung verspielt

Bot eine engagierte Leistung am Kreis: Maximilian Pregler, der Gensungen/Felsberg am Saisonende verlässt, ersetzte den verletzten Christoph Koch. Foto: Hahn

gensungen. 34 Sekunden vor dem Abpfiff lag der Sieg in der Luft. Beim Stand von 23:23 zwischen der ESG Gensungen/Felsberg und der HSG Wettenberg nimmt HSG-Trainer Axel Spandau die letzte Auszeit des Spiels. Die 317 Zuschauer in der Gensunger Kreissporthalle stehen da bereits. Ballbesitz für die ESG. Obwohl noch fast 20 Sekunden zu spielen sind, entschließt sich Mark Potthof zum Wurf – und verzieht. „Das war schon ärgerlich. Eigentlich hätte ich noch einmal abspielen müssen“, räumt der 31-jährige Rückraumspieler nach dem Abpfiff zerknirscht ein.

Da war es zum Glück beim 23:23 (13:9) im Handball-Oberliga-Duell der beiden Tabellennachbarn geblieben, obwohl für die Gastgeber am Samstagabend weitaus mehr als nur ein Punkt drin gewesen wäre, wie auch Trainer Arnd Kauffeld nach dem Spiel einräumen musste: „Wettenberg ist immer hellwach, wenn es darum geht, Fehler zu bestrafen. Am Ende hätte Mark vielleicht noch einmal abspielen können, aber man muss eben auch irgendwann eine Entscheidung fällen.“

Da wollte dem ESG-Trainer keiner widersprechen, denn der Punkt ging der ESG Mitte der zweiten Halbzeit verloren: 18:18 stand es da auf einmal in einer Partie, in der die Gastgeber in der 32. Minute noch 15:9 geführt und das Spiel scheinbar fest im Griff hatten. Scheinbar.

„Da war auf einmal dieses Gefühl, dass wir das Spiel beherrschen, aber da haben wir uns ganz offensichtlich geirrt“, sagte Potthof später noch.

Dabei hatte die ESG sonst einen ordentlichen Auftritt hingelegt. Der zum Saisonende scheidende Maximilian Pregler vertrat den verletzten Christoph Koch am Kreis und zeigte immer wieder viel Einsatz. Und auch Vince Schmidt konnte sich nach dem Spiel zu Recht von seinen aus Korbach angereisten Großeltern gratulieren lassen: „Vince hat in der Mitte eine tolle Leistung gebracht und viel Verantwortung übernommen“, lautete später das Urteil von Trainer Kauffeld, der sich trotz der vergebenen Siegchance darüber freute, dass „wir nach drei Niederlagen in Folge gegen Wettenberg endlich einen Punkt geholt haben.“

Über den freute sich nach der Aufholjagd auch HSG-Trainer Axel Spandau: „In der zweiten Halbzeit haben wir eine Top-Abwehrleistung gebracht und erfolgreich die Achse Hütt-Pregler gestört. Den Punkt haben wir uns verdient.“ • Gensungen/Felsberg: Wicke (1. - 30. Minute, 5 Paraden/9Gegentore), Lauterbach (31. - 60. Min., 7 Paraden/14 Gegentore - Röse, Bauer 2, Rossel 2, Gerhold 3, Balke, Hütt 2, Schmidt 3, Potthod 4, Pregler 3/1, Schneider, Walther 2, Pollmar 2/1, Schneider. Wettenberg: Risse (1. 19. und 49. - 60. Minute, 5 Paraden/10 Gegentore), Stroh (20. - 49. Minute, 8 Paraden/13 Gegentore) - Nenad 1, Köhler 8, Becker 4, Klein, Warnke 6, Schneider, Henkel, Schleenbecker 3, kreutz, Kneissl 1, Weise. SR: Gölzer/Stalev - Z.: 317 Siebenmeter: 3/2:3:3 Zeitstrafen: 6:4 Minuten

Von Martin Scholz