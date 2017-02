Vellmar völlig aus der Spur

VELLMAR. Die Oberliga-Handballer des TSV Vellmar sind zurzeit völlig aus der Spur. Beim 29:33 (15:20) gegen de TSG Münster kassierten die Nordhessen die vierte Niederlage in Folge. Und stehen jetzt auf einem der Abstiegsplätze der Tabelle.

Gegen die Kelkheimer Gäste legten die Vellmarer einen grottenschlechten Start hin. Münster führte erst 6:1 (5.) und dann 11:5 (15.), ehe so langsam etwas Leben in die TSV-Mannschaft kam. Doch den Gästen so wirklich Paroli bieten, das klappte beim TSV Vellmar nicht. Dafür war man in der Abwehr zu unbeweglich und im Angriff mit zu wenig Spielideen und -fluss. Mehr als auf vier Treffer kam der TSV an die TSG Münster nicht heran.

Wer dachte, dass das nach dem Wechsel besser würde, dessen Hoffnungen wurden nur teilweise erfüllt. Vellmar gab sich zwar nie auf, ließ den Münsteranern zu viel Spielraum, störte zu spät und ließ die Gäste meist völlig frei zum Wurf kommen.

Und im Angriff war es dieselbe Misere wie in der ersten Halbzeit. Statt gemeinsam zu Toren zu kommen, wurde individuell verworfen. Und immer dann, wenn man mal wieder auf vier Treffer dran war, gab es hinten Löcher und vorn heiße Luft.

Sicher musste der TSV Vellmar an diesem Tag in der heimischen Großsporthalle damit leben, dass die Unparteiischen Parlak/Schmidt (Hanau/Rodgau) nicht ihren besten Tag hatten. Zumindest nicht aus Vellmarer Sicht. Der TSV kassierte Zweiminutenstrafen und Siebenmeter, wo Münster mit einem Freiwurf davonkam.

Doch grundsätzlich: Hätte der TSV Vellmar im Angriff nicht eine so schlechte Leistung gezeigt und seine Tore gemacht, dann würde es über die Ungleichbehandlung keine Diskussion geben.

„Wir laufen von Anfang an dem Rückstand hinterher“, befand TSV-Trainer Andreas Paul. „Wir machen dumme Fehler und kassieren unnötige Tore.“ Im Angriff habe jeder selbst seine Chance zum Tor gesucht, anstatt das im Kollektiv zu lösen. „Wir bringen mit unseren Würfen den gegnerischen Torhüter zum Glänzen“, so Paul weiter. Und in der Abwehr habe die Bewegung gefehlt.

Alles in allem sei das auch eine Folge des unzureichenden Trainings unter der Woche. „Wir waren nie komplett und haben so keine Spielzüge üben können“, sagt Andreas Paul. Jetzt hat der TSV-Coach zwei Wochen Zeit mit der Mannschaft zu arbeiten und das Angriffsmanko aufzuarbeiten, ehe am 5. März die HSG Pohlheim kommt.

TSV: Gumula, Becker, Botthof; Stumbaum 2, Rochel Icardo 4, Muth, Brückmann 1, Kress 1, Trogisch 8/2, Botte 6, Steiner, Gunkel 6, Petrovszki 1

Von Peter Fritschler