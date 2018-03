„Wir haben keinen Druck“

Handball-Oberliga: Drittliga-Absteiger Kirchzell am Sonntag Gast beim TSV Vellmar

+ Wurfposition: Daniel Brückmann steht mit dem TSV Vellmar vor einer schweren Aufgabe. Archivfoto: Frankfurth

Vellmar. Und wieder ein Gegner, gegen den der TSV Vellmar etwas gutzumachen hat. In der Handball-Oberliga stellt sich am Sonntag um 18 Uhr der Tabellenvierte TV Kirchzell in der Großsporthalle vor. Im Hinspiel gab es im ersten Spiel unter dem neuen Trainergespann Illian/Hauer für den TSV eine deutliche 24:34-Abfuhr.