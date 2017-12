25:36 – Ein rabenschwarzer Tag

Kein Durchkommen: Zwehrens Jana Hoppe (am Ball) blieb weitgehend unter ihren Möglichkeiten. In dieser Szene wird sie von Böddigers Katrin Benda (links) und Christin Schene bedrängt. Foto: Fischer

kassel. Es gibt Ohrfeigen, die besonders schmerzhaft sind. Einen ganzen Satz davon kassierten die Oberliga-Handballerinnen der HSG Zwehren/Kassel ausgerechnet im Derby gegen den TSV Böddiger. 25:36 (11:16) hieß es am Ende. Ein gelungener Jahresabschluss sieht defintiv anders aus.

Die Gründe für diese deutliche Niederlage waren schnell gefunden: „Mit so einer Einstellung geht man nicht in ein Derby. Wir waren von der ersten Minute an nicht auf dem Feld“, erklärte HSG-Coach Gunnar Kliesch unmittelbar nach der Schlusssirene. Vielleicht waren seine Schützlinge gedanklich schon in der Winterpause. Das würde zumindest den überwiegend körperlosen Auftritt der Zwehrenerinnen erklären. Vielleicht aber erwischte die HSG einfach einen rabenschwarzen Tag – soll hin und wieder ja vorkommen.

Es lief wenig zusammen. Für den ersten Torerfolg benötigten die Gastgeberinnen mehr als fünf Minuten. Symptomatisch, dass dieser Treffer ein Strafwurf war. Insgesamt machte die Kliesch-Sieben einen nervösen Eindruck. Böddiger hingegen spazierte nur so durch die Zwehrener Deckung. Torewerfen leicht gemacht. Obwohl Jana Hoppe ihr Team zwischenzeitlich mit 6:5 (16.) in Führung brachte, blieb die Trefferquote erschreckend. Auch enorm viele technische Fehler trugen ihren Teil dazu bei, dass Böddiger zur Halbzeit 16:11 führte.

Ein Aufbäumen auf Seite der HSG war nach der Pause nur bedingt zu erkennen. Kliesch dirigierte von Außen sein Team, peitschte es an, munterte es auf – am Ende vergebens. Das Spiel war spätestens nach dem Treffer von Anne Kühlborn zum 29:21 entschieden. Zu diesem Zeitpunkt waren noch neun Minuten zu spielen.

Trotz einer Leistungssteigerung in Halbzeit zwei ging Zwehren letztlich leer aus. Die Einstellung hatte nicht gestimmt. Die Enttäuschung stand den Zwehrenerinnen regelrecht ins Gesicht geschrieben. Auf der Gegenseite kannte die Freude über den Derbysieg keine Grenzen mehr.

Zwehren: Zeller, Fischmann - Salzmann 6, Küster 5, Alter 1, Bänfer 3, Naumann 6/3, Panhans 2, Hoppe 2, Tampe, Lattemann, Bürner.

Von Raphael Wieloch