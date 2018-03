SG 09 Kirchhof II kann Klassenerhalt in der Oberliga sichern

Alle Trümpfe gegen Eibelshausen/Ewersbach in der Hand

+ Schwer zu halten: Kirchhofs Marie Herwig (am Ball), die hier Böddigers Julia Hasper stehen lässt, soll mit ihren Toren dazu beitragen, dass das SG Juniorteam gegen Eibelshausen/Ewersbach den Klassenerhalt in der Oberliga feiern kann. Foto: Kasiewicz/nh

Kirchhof. Jetzt können sie alles klar machen. Nach zwei Siegen in Folge können die Handballerinnen der SG 09 Kirchhof II mit einem Erfolg im Heimspiel gegen das punktlose Schlusslicht HSG Eibelshausen/Ewersbach (So. 17 Uhr, Stadtsporthalle Melsungen) den Klassenerhalt in der Oberliga perfekt machen.