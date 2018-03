SG bejubelt Klassenerhalt

Melsungen. Der Klassenerhalt ist perfekt! Mit 37:13 (21:6) besiegte die SG 09 Kirchhof II in der Handball-Oberliga das punktlose Schlusslicht HSG Eibelshausen/Ewersbach und sicherte sich damit zwei Spieltage vor dem Saisonende den Verbleib in Hessens höchster Spielklasse. Weil mit Walldorf und Zwehren/Kassel die direkten Tabellennachbarn verloren, verbesserte sich das SG-Juniorteam durch den zehnten Saisonsieg auf den fünften Tabellenplatz – die beste Position der laufenden Spielzeit.

Entschieden war die Partie bereits zur Pause. Die Südhessinnen, die die Begegnung zunächst abgesagt hatten, nach der Androhung einer Strafe durch den Klassenleiter aber doch noch angetreten waren, konnten dem Team von Martin Denk zu keiner Zeit Paroli bieten. Nur weil Andra Lucas, Kirsten Bänfer und Lea Immelnkämper zunächst gute Chancen ausließen, verlief die Begegnung bis zum 3:3 (8.) ausgeglichen. Einzig Eibelshausens Linkshänderin Sladana Ivetic sorgte für Torgefahr.

Kirchhof hingegen ging in der Offensive ein hohes Tempo und trotzte auch der Manndeckung gegen Sandra Kühlborn. Marie Herwig (2), Kirsten Bänfer und Lisa-Marie Berz vom Kreis warfen eine 7:3-Führung (13.) heraus. Beim 15:5 durch Berz (23.) war die Partie quasi entschieden. „Ich freue mich, dass wir trotzdem nicht nachgelassen und konsequent durchgezogen haben“, sagte Trainer Denk.

Im Angriff wusste vor allem Annika Konklowsky zu überzeugen. Als Vorgezogene der 5:1-Formation gelangen ihr einfache Ballgewinne, die die Spielmacherin per Gegenstoß konsequent nutzte. Auch im gebundenen Spiel war die Regisseurin nicht zu stoppen. „Durch die Manndeckung hatte ich natürlich viel Platz“, sagte die 25-Jährige. Bei ihrem zehnten Treffer zum 32:9 (50.) waren längst alle Zweifel am Kirchhofer Sieg verflogen.

Was SG-Coach Denk schon nach der Pause genutzt hatte, um allen Akteurinnen Spielzeit zu gewähren. So wusste Christina Herbig im Tor mit einigen Paraden zu gefallen, während in der Offensive Elisa Führ, Antonia Gondermann, Konklowsky und Herwig die Abwehr der Südhessinnen gehörig durcheinanderwirbelten. Und am Schluss im Kreis den Klassenerhalt feierten. • Kirchhof: Küllmer (1.-30., 6 Gegentore/13 Paraden), Herbig (30.-60., 7/8); Lucas 3, Immelnkämper 1, Führ 1, Sauerwald, Konklowsky 10, Herwig 4, Günther 3/3, Gondermann 1, Bänfer 4, Kühlborn 5/1, Berz 4, Vaupel 1. Eibelshausen: Eckhardt (1.-30.,21/4), L. Heinrich (30.-60., 16/3); Manderbach, Hill 2, Rompf, Hänsel 1, Klein 2/2, S. Heinrich 1, Ivetic 6, Paul 1. SR: Adam/Adam (Kassel/Waldau). Z.: 100. Siebenmeter:4/5:3/4. Zeitstrafen: 2:8 Minuten.

Von Marcel Glaser