23:40 gegen Rodgau: Debakel für SV Germania Fritzlar II

Fritzlar. Das ist ein heftiger Rückschlag: Mit 23:40 (12:19) unterlagen die Oberliga-Handballerinnen des SV Germania Fritzlar II dem Tabellenzweiten HSG Rogau Nieder-Roden.

„Wir haben das Spiel zu keinem Zeitpunkt angenommen. Das war ein absolut enttäuschender Auftritt“, war SVG-Coach Gunnar Kliesch sichtlich geschockt ob des blutleeren Auftritts seiner Mannschaft. „Man kann gegen Rodgau verlieren, aber nicht so“, sagte der Trainer weiter.

Schon nach 15 Minuten lagen die Domstädterinnen mit 4:10 im Hintertreffen und auch in der Folge waren die Gäste das bestimmende Team. Das lag vor allem an der überragenden Jana Menge. Allein in den ersten zehn Minuten entschärfte die Schlussfrau sieben, teils vollkommen offene Würfe. Am Ende hatte die bärenstarke Torhüterin 21 Paraden bei nur 50 Minuten Spielzeit auf ihrem Konto.

So liefen die Gäste immer wieder Gegenstöße über die Außen Anna Bretz (8 Tore) und Melda Portakal (6) und der Vorsprung wuchs über 13:6 (18. Minute) auf 15:6 (21.) an. Zu diesem Zeitpunkt hatte Kliesch schon zwei Auszeiten genommen und vergeblich versucht sein Team wachzurütteln.

Nur Fischer und Albus treffsicher

Mehrere Einzelaktionen von Rückraumspielerin Johanna Fischer (8) sowie von Rechtsaußen Nina Albus (6) verkürzten den Rückstand vor der Pause wieder auf sieben Zähler. Doch auch nach dem Seitenwechsel ging kein Ruck mehr durch die Domstädterinnen und der Gegner wurde durch technische Fehler und unvorbereitete Abschlüsse immer wieder zu einfachen Kontertoren eingeladen. „Heute hat keine Spielerin mit Ausnahme der Torfrauen Normalform gezeigt“, ärgerte sich Kliesch. Denn ohne den Rückhalt von Luisa Fischmann (9 Paraden) hätte das Ergebnis noch höher ausfallen können.

Fritzlar: Fischmann (9 Paraden/25 Gegentore), Suchy (2 P/15 G); Hauschild 1, Küster 2, Alter, Naumann, Fischer 8, Grothnes 2, Albus 6/3, Bachmann 1, Hoppe, Puda 1, Werner 1, Bücker 1.

Rodgau: Menge (21 P/20 G), Kretzschmer (0 P/4 G); Gotta 1/1, Brodbeck 3, Bretz 8, Portakal 6, L. Keller, Subay 1, Ebert 7/4, K. Keller 4, Stöhrer, Göbel 1, Hess 4, Heßler 5. SR: Kerth/Knodt (Erfelden).

Siebenmeter: 3/3:6/5.

Zeitstrafen:12:4-Min.

Von Moritz Minhöfer