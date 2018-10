Oberliga: Fritzlar II hofft auf den nächsten Coup gegen Oberursel

Fritzlar. Hohe Hürde für Oberliga-Aufsteiger SV Germania Fritzlar II: Das Team von Trainer Gunnar Kliesch empfängt Titelkandidat TSG Oberursel (So. 14 Uhr, KHS-Sporthalle).

„Wir haben großen Respekt. Das ist eines der stärksten Teams der Liga“, sagt der Fritzlarer Übungsleiter, der sich vom schwachen Saisonstart der Südhessinnen mit zwei Niederlagen nicht täuschen lassen will.

Denn TSG-Trainer Paul Günther hatte vor der Saison einen Umbruch zu verkraften, sechs Neuzugänge sind zu integrieren, die Mannschaft ist insgesamt jünger geworden. Vor allem im Rückraum sind die Gäste immer noch sehr stark besetzt. Neben Spielmacherin Nadine Okrusch und der Halblinken Michelle Okrusch ragt dabei vor allem Neuzugang Berit Mies (kam von der FSG Vortaunus) im rechten Rückraum heraus. Daneben ist auf die schnelle Rechtsaußen Viktoria Heilmann zu achten.

„Oberursel ist in der Abwehr sehr variabel und wechselt zwischen einer 6:0- und einer 5:1-Formation. Wir müssen aufpassen, nicht in ihre Gegenstöße zu laufen“, warnt Kliesch. Gegen den starken TSG-Rückraum setzt der Fritzlarer Trainer erneut auf seine offensive 6:0-Formation mit Johanna Fischer und Maxie Hauschild im Mittelblock. Hat aber auch eine andere Abwehr-Variante eingeprobt: „Wir werden uns eine Überraschung einfallen lassen“, verspricht der SVG-Coach, der am Sonntag den dritten Sieg in Folge feiern könnte.