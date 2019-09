Vilte Duknauskaite ist das Herzstück des TSV Eintracht Böddiger

In der Oberliga gehören die Handballerinnen des TSV Eintracht Böddiger seit 2008 quasi zum Inventar. Nun haben die Edertalerinnen einen enormen Umbruch zu bewältigen.

Denn mit Christin Schene, Katrin Benda, Katja Frommann (alle Karriereende), Sophie Wagner (beruflich) und Kathleen Nepolsky (Germania Fritzlar) sowie Nora Minhöfer (Plesse-Hardenberg) haben Leistungsträgerinnen den Verein verlassen. Das Saisonziel des Trainergespanns um Lena Hildebrandt und Juliane Reinbold ist daher erneut der Klassenerhalt.

Verstärkt haben sich die Bö-Babes mit Jennifer Ivan, Lena König (beide Körle/Guxhagen) und Vilte Duknauskaite (Fritzlar). „Vilte muss viel Verantwortung übernehmen und die junge Mannschaft führen“, betont Hildebrandt. Dabei soll die Litauerin nicht nur in der Offensive als Torschützin in Erscheinung treten, sondern auch in der Defensive zusammen mit Fiona Eberhardt im Mittelblock für Stabilität sorgen.

+ Lena König, TSV Eintracht Böddiger © TSV Eintracht Böddiger

Kaum zu ersetzen dürfte Top-Torjägerin Schene sein. Die Halblinke hat mit ihrer Physis und dem unnachahmlichen Schlagwurf häufig den Unterschied ausgemacht und zusammen mit Benda auch in der Defensive eine wichtige Rolle gespielt. Ihr Erbe im linken Rückraum tritt Anne Kühlborn an. Zudem rückt Emilie Giese in den Rückraum, weil der Eintracht nach dem Abgang von Wagner eine gelernte Rechtsaußen fehlt. Diese Position teilen sich nun Julia Hasper und Sabrina Weiß. Dazu ist Denise Dippel im Tor auf sich allein gestellt. Angesichts der dünnen Personaldecke und einer ausgeglicheneren Oberliga, darf personell also nichts mehr passieren.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Verbesserung des Umschaltspiels sowie die erste und zweite Welle. „Da sind wir häufig noch zu spät“, weiß die Eintracht-Trainerin. Aber auch im Rückzugsverhalten besteht Steigerungsbedarf. Zugleich muss das Team die Wankelmütigkeit ablegen. Damit die zwölfte Oberliga-Spielzeit nicht die vorerst letzte ist.