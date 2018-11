Plesse-Frauen: Aufführung wird zur Vorführung

Handball-Oberliga Frauen

+ © Hubert Jelinek/gsd Strahlen um die Wette: Plesses Spielerinnen lassen sich nach ihrem Triumph über Rohrsen von ihrem Anhang für eine begeisternde Aufführung feiern. © Hubert Jelinek/gsd

Nörten. Die Fassungslosigkeit der Vorwoche verwandelte sich bei den Spielerinnen der HSG Plesse-Hardenberg nach der 31:20 (16:6)-Galavorstellung über den MTV Rohrsen in durchweg strahlende Gesichter. Und wer am Samstag zu spät seinen Platz auf den Rängen der ungewohnten Bühne an der Bünte eingenommen hatte, den bestrafte das Burgenteam bitter.