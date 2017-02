Springer krönt Vellmars Endspurt

Walldorf. Dank eines starken Endspurts holten die Handballerinnen des TSV Vellmar den ersten Auswärtssieg der Saison. Bei der TGS Walldorf traf Laura Springer nach einem Anspiel von Maxie Hauschild drei Sekunden vor Schluss vom Kreis zum 24:23 (12:12).

Meist hatte der TSV zuvor knapp hinten gelegen, zwischenzeitlich 16:21 (46.) und später noch 21:23 (57.). „Endlich haben wir mal nicht nur 40 Minuten Vollgas gegeben, sondern sind konzentriert geblieben und haben die Nerven behalten“, befand Springer.

Zudem konnte sich Vellmar auf Torhüterin Jaqueline Stern und Carina Petrovszki als sichere Siebenmeterschützin verlassen. So kamen die Gäste in der Schlussphase immer näher heran. „Wir haben gemerkt, da geht was, und dann gab es kein Halten mehr“, kommentierte Springer die Aufholjagd. Alena Breiding glich aus (59.), ehe Springer alles klar machte. (wba) Foto: fri/nh

Vellmar: Stern, Müller - Hoppe 2, Breiding 6, Schmalz 1, Hauschild 6, Springer 2, Petrovszki 5/4, Rull 1, Scharff 1, Weinreich