Zwehren will Revanche nehmen

Kassel. Die Devise lautet nachlegen. Nach dem Auswärtserfolg gegen Eibelshausen/Ewersbach peilen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Zwehren/Kassel den zweiten Sieg in Serie an. Am heutigen Samstag (16.30 Uhr, Heisebachhalle) empfängt das Team von Trainer Gunnar Kliesch die HSG Wettenberg.

Es ist das Duell der Tabellennachbarn – der Siebte trifft auf den Achten. Die Wettenbergerinnen kassierten zuletzt zwei Niederlagen und wollen in der Heisebachhalle die Trendwende schaffen. Etwas dagegen haben die Zwehrenerinnen, die im Hinspiel eine 20:26-Niederlage hinnehmen mussten und sich nun vor heimischer Kulisse revanchieren wollen. „Das Hinspiel war eine unserer schlechteren Saisonleistungen“, sagt HSG-Coach Kliesch. In Sachen Aufstellung wird erst kurzfristig eine Entscheidung fallen. Die Krankheitswelle hat auch vor den Zwehrenerinnen nicht Halt gemacht – entsprechend reduziert wurde unter der Woche trainiert. Dennoch zeigt sich Kliesch vor dem Duell optmistisch: „Wir haben uns so gut es ging auf die 6:0-Deckung unseres Gegners vorbereitet und werden selbstbewusst auftreten.“ Besonders vor den starken Einzelspielerinnen der Gäste warnt der HSG-Trainer. „Die dürfen nicht so häufig den Durchbruch schaffen“, appelliert Kliesch. Gelingt Zwehren die Revanche? Nicht nur die Tabellenkonstellation verspricht Spannung. (rwx)