23:23 - Pech für TG Münden in Schlusssekunden bei der SG Börde Handball

Schellerten. Ein Gegentreffer vier Sekunden vor Schluss kostete die Oberliga-Handballer der TG Münden bei der den möglichen Sieg.

Nachdem die Mündener zur Pause mit 13:11 geführt hatten, trennten sich die beiden abstiegsbedrohten Tabellennachbarn am Ende 23:23. Ein Remis, das keinem der Teams so richtig weiterhilft.

„Die Mannschaft hat die richtige Reaktion gezeigt und sich gegenüber der katastrophalen Vorstellung vor einer Woche im Derby gegen Rosdorf-Grone um 180 Grad gedreht“, war TG-Trainer Matthias Linke trotz des aus seiner Sicht „ärgerlichen Punktverlustes“ hochzufrieden mit der Vorstellung seiner Jungs. Und das, obwohl mit Torwart Lars Mindermann, Nico Backs, Pascal Pfaffenbach und Daniel Lieberknecht vier wichtige Spieler wegen Krankheit fehlten oder beruflich verhindert waren.

Angeführt von einem bärenstarken Christian Grambow, den die Gastgeber nie in den Griff bekamen und der mit 13 Treffern (davon drei Siebenmeter) mit Abstand bester Werfer seines Teams war, zeigten die Mündener von Beginn an, dass sie die Scharte des Rosdorf-Spiels sofort wieder auswetzen wollten. Zwar lagen sie in der Anfangsphase einmal mit 2:3 hinten, doch den Rest der Zeit waren es die Gastgeber, die einem (allerdings stets knappen) Rückstand hinterherliefen. Am Ende fehlte dann auch etwas das Glück, um den Sieg über die Ziellinie zu retten.

„Wir haben richtig gut verteidigt, toll gekämpft und hatten in Patrick Sonne einen ganz starken Keeper zwischen den Pfosten“, war Linke dennoch voll des Lobes. Diesen Schwung gelte es nun in die nächsten Spiele mitzunehmen. „Dann werden wir mit dem Abstieg auch nichts zu tun haben“, ist sich der TG-Trainer sicher.

TG Münden: Sonne, Görtler - Grambow 13/3, Benda 2, Wiegräfe 2, Michalke 2, Rentsch 1, Fehling 1, Bolse 1, Schilke 1, Prinz, Hartig.