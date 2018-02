24:23 - HSG Plesse feiert glücklichen Derby-Sieg in Rosdorf

+ Im Klammergriff: Rosdorfs Kreisläufer Jan Patrick Bohnhoff (am Ball) versucht, sich gegen Plesses Sebastian Herrig (links), Malte Jetzke und Jonas Smidt (6) durchzusetzen. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Mit einem sehr glücklichen 24:23 (11:10)-Sieg für die HSG Plesse-Hardenberg endete das Südniedersachsen-Derby in der Handball-Oberliga der Männer bei der HG Rosdorf-Grone. Christian („Henner“) Brand erzielte den Siegtreffer 95 Sekunden vor Schluss für die Mannschaft von Trainer Dietmar Böning-Grebe. Nach Ablauf der 60 Minuten scheiterte Rosdorfs Hendrik Sievers in der ausverkauften Halle am Siedlungsweg mit einem umstrittenen Siebenmeter am Innenpfosten des HSG-Gehäuses – danach war nur noch Jubel aufseiten der Gäste, während Abstiegskandidat Rosdorf nach dem Sieg in Hameln schon wieder den nächsten Rückschlag erlitt.