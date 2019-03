Burgdorf von Plesse-Männern mit 34:20 aus der Halle gefegt

Handball-Oberliga Männer

Kreisläufer-Tor: Plesses Daniel Menn (rechts) überwindet Burgdorfs Torwart Felix Wernlein.

Bovenden – Mit dem 34:20 (18:12)-Heimsieg über den TSV Burgdorf III gelang den Oberliga-Handballern der HSG Plesse-Hardenberg am Samstagabend in der Bovender Sporthalle am Wurzelbruchweg eine eindrucksvolle Revanche für die 30:35-Hinspielniederlage im vergangenen Herbst.