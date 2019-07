Drittligist zu stark für Aufsteiger TV Jahn Duderstadt

Handball

+ © HUBERT JELINEK/GSD Einer der vier Neuzugänge: Duderstadts Mikulas Cjeka (links, zuletzt MT Melsungen-Nachwuchs) stürmt auf Hildesheims Torwart Jakub Lefan zu und erzielt einen seiner vier Treffer gegen den Drit tligisten. © HUBERT JELINEK/GSD

Duderstadt – Eine auch in dieser Höhe in Ordnung gehende 26:40 (12:19)-Niederlage kassierte Handball-Oberligaaufsteiger TV Jahn Duderstadt gegen den Drittligisten Eintracht Hildesheim in der Halle „Auf der Klappe“.