Eine schöne Bescherung für die Plesse-Männer

Nörten. Als sich nach dem Schlusspfiff der Oberliga-Partie HSG Plesse/Hardenberg gegen die SG Börde Handball HSGerinnen und HSGer für den Vereinsfotografen zum vorweihnachtlichen Gruppenfoto im Tor versammelten, da signalisierten die von einigen schon aufgesetzten Weihnachtsmann-Mützen, dass das 28:28 der Burgenhandballer gegen das Börde-Team einer vorgezogenen und schönen Bescherung glich. Das 10:17 zur Pause dagegen fühlte sich eher als „schöne Bescherung“ der unwillkommenen Art an.

In den ersten 30 Minuten der Partie in der Halle „An der Bünte“ fanden die Hausherren einfach nicht ins Spiel. Immer wieder machten sie sich ihre guten Ansätze durch Fehlpässe oder unzureichend durchgezogene Würfe selber kaputt. HSG-Trainer Artur Mikolajczyck zu dieser Phase: „Im Ansatz war unser Spielaufbau schon in Ordnung, nur in den entscheidenden Momenten haben wir in der Ausführung Fehler gemacht.“

Mit Marvin Grobe und Patrick Schindler fehlten dem Burgenteam am Samstag zwar zwei Schlüsselspieler, doch Felix Funke und Jan Crazius lösten als Vertreter der Erkrankten ihre Aufgaben so gut, dass sie sich zu Recht im Nachhinein vom Trainer ein Sonderlob verdient hatten. Malte Büttner vor und Funke nach der Pause teilten sich erfolgreich die Grobe-Vertretung im Rückraum. Crazius löste die nicht einfache Aufgabe, auf Rechtsaußen einen Patrick Schindler ersetzen zu müssen, mit Bravour.

Bis zum 3:3 (7. Minute) blieben beide Seiten auf Augenhöhe, doch dann leisteten die Hausherren sich in nur einer Viertelstunde acht schwerwiegende Ballverluste - darunter einen verworfenen Siebenmeter und einen komplett verschenkten Tempogegenstoß - die die Gäste Tor um Tor davon ziehen ließen. Über 5:12 (20.) geriet die HSG mit 10:18 (31.) in Rückstand. Eigentlich war zu diesem Zeitpunkt die Partie gelaufen.

Doch die HSG weigerte sich, das hinzunehmen. Sie schaltete den Turbo zu und drängte den bis dahin möglicherweise etwas über seine Verhältnisse lebenden Gast Meter um Meter zurück. Konditionell half dem Burgenteam natürlich, dass Mikolajczyck konsequent auf das Wechselspiel offensiv-defensiv setzte: Zunächst mit Gloth/Menn, danach, als Menn an den Kreis ging, mit Gloth/Herrig; nach der Pause bildeten Brand/Herrig und Funke/Lapschies die entsprechenden Pärchen. Das und die immer offensiver agierende Abwehr (vom 5-1 über 4-2 und 3-2-1 bis hin zur offenen Manndeckung) verschafften der HSG Plesse/Hardenberg am Ende die Chance, ein schon verlorenes Spiel doch noch hinzubiegen: Malte Sültmann eroberte sich 30 Sekunden vor dem Abpfiff im eins gegen eins den Ball und versenkte ihn unter dem Jubel der 320 Zuschauer (minus Börde-Fans natürlich) zum verdienten Ausgleich.

HSG: Gees (bis 21.),Wedemeyer - Gloth 6/1, Sültmann 6/3, Crazius 4, Funke 4, Menn 4, Arndt 1, Brand 1, Büttner 1, Herrig 1, S. Schindler, Lapschies. (eko)