TG Münden muss gegen Braunschweig auf Backs und Bolse verzichten

Hann. Münden. Das Verletzungspech bleibt Handball-Oberligist TG Münden treu: Vor dem Saisonauftakt am Samstag in eigener Halle gegen den MTV Braunschweig II (Anwurf: 19.15 Uhr, Gymnasium) fallen gleich zwei Akteure zusätzlich aus.

„Das kann man fast nur mit einer guten Portion Galgenhumor ertragen“, meint Trainer Matthias Linke. Schon vor der vergangenen Saison hatte die TG großes Pech gehabt, musste auf mehrere Spieler aufgrund langwieriger Verletzungen verzichten. In der Vorbereitung auf die aktuelle Serie schien die Mannschaft mehr Glück zu haben. Lediglich der am Knie operierte Jens Wiegräfe konnte nicht eingreifen.

Doch am vergangenen Sonntag holte die TG das Verletzungspech wieder ein: Beim Pokalturnier in Duderstadt erwischte es Spielmacher Nico Backs und Niklas Bolse. Backs blieb bei einem Angriff mit dem Daumen in einem gegnerischen Trikot hängen und verletzte sich relativ schwer. Das ergaben die mittlerweile erfolgten Untersuchungen. „Das kann jetzt längere Zeit dauern“, sagte Linke. „Und ausgerechnet bei Nico, der in der neuen Saison unser Dreh- und Angelpunkt im Rückraum werden sollte!“ Niklas Bolse knickte im Knöchel um. Er könnte schneller wieder zur Verfügung stehen, war aber am Mittwoch noch mit Gehhilfen unterwegs. Alles in allem keine guten Voraussetzungen für den Auftakt gegen Aufsteiger MTV Braunschweig II.